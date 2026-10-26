Meyve Ağaçlarının Gövdelerini Kış Gelmeden Beyaza Boyamak Gerekiyor
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Beyaz boya, kabuğu güneş yanığı denen bir kış hasarına karşı koruyor.
Hasar zamanla kabukta çökme, renk değişimi ve çatlaklar olarak ortaya çıkıyor.
Genç ve ince kabuklu ağaçlar en büyük risk altında.
Beyaz boyaya alternatif olarak gövdeye koruyucu sargı da sarılabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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