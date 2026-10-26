Meyve Ağaçlarının Gövdelerini Kış Gelmeden Beyaza Boyamak Gerekiyor

Krep kâğıdından yapılan ticari ağaç sargıları kabuğu yalıtarak güneş yanığını önlüyor. Sargı ekim sonu ya da kasım başında gövdenin dibinden en alttaki dalların biraz üstüne kadar, her turda yaklaşık üçte bir üst üste bindirilerek sarılıyor.

Bant ağaç kabuğuna yapıştırılmamalı. Sargı ve bant, ağacı boğmaması ve böcek barındırmaması için nisan ayında mutlaka çıkarılmalı.