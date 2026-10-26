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Meyve Ağaçlarının Gövdelerini Kış Gelmeden Beyaza Boyamak Gerekiyor

Meyve Ağaçlarının Gövdelerini Kış Gelmeden Beyaza Boyamak Gerekiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 11:47
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Kış yaklaşırken bahçelerde meyve ağaçlarının gövdeleri beyaza boyanıyor. Bu uygulama yalnızca görüntü için yapılmıyor; kabuğu, kış güneşinin yol açtığı bir hasara karşı koruyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Beyaz boya, kabuğu güneş yanığı denen bir kış hasarına karşı koruyor.

Beyaz boya, kabuğu güneş yanığı denen bir kış hasarına karşı koruyor.

Kışın alçak açıyla gelen güçlü güneş ışığı, gövdenin güney ve güneybatı yüzünü ısıtıyor. Isınan kabuktaki hücreler kış uykusundan çıkıp yeniden aktifleşiyor.

Güneş batınca ya da hava değişince sıcaklık sıfırın altına düşebiliyor. Bu ani düşüş, aktifleşen hücreleri ve iletim dokusunu öldürüyor. Gövdeyi beyaza boyamak, kış güneşini yansıtarak bu ısınmanın önüne geçiyor.

Hasar zamanla kabukta çökme, renk değişimi ve çatlaklar olarak ortaya çıkıyor.

Hasar zamanla kabukta çökme, renk değişimi ve çatlaklar olarak ortaya çıkıyor.

Güneş yanığı, kabuğun rengini genellikle kırmızımsı kahverengiye çeviriyor. Kabuk daha sonra odundan ayrılıp çöküyor, çatlıyor ve parça parça dökülerek alttaki ölü dokuyu açığa çıkarıyor.

Hasar gören dal ve gövdeler zamanla pürüzlü bir görünüm alıyor. Ağır durumlarda kuşaklanıp ölebiliyor.

Genç ve ince kabuklu ağaçlar en büyük risk altında.

Genç ve ince kabuklu ağaçlar en büyük risk altında.

Meyve ağaçları, gladiçya, dişbudak, meşe, akçaağaç, ıhlamur ve söğüt gibi yaprak döken türler en riskli grupta yer alıyor.

Kabuk kalınlaşıp bu hasara karşı daha dayanıklı hâle gelene kadar ağaçların birkaç kış boyunca korunması gerekebiliyor.

Beyaz boyaya alternatif olarak gövdeye koruyucu sargı da sarılabiliyor.

Beyaz boyaya alternatif olarak gövdeye koruyucu sargı da sarılabiliyor.

Krep kâğıdından yapılan ticari ağaç sargıları kabuğu yalıtarak güneş yanığını önlüyor. Sargı ekim sonu ya da kasım başında gövdenin dibinden en alttaki dalların biraz üstüne kadar, her turda yaklaşık üçte bir üst üste bindirilerek sarılıyor.

Bant ağaç kabuğuna yapıştırılmamalı. Sargı ve bant, ağacı boğmaması ve böcek barındırmaması için nisan ayında mutlaka çıkarılmalı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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