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Duşakabin Camlarındaki Su Lekeleri İçin Mutfaktaki Bu Ürünü Kullanıyorlar!

Duşakabin Camlarındaki Su Lekeleri İçin Mutfaktaki Bu Ürünü Kullanıyorlar!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 12:04
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Duşakabini temizledikten kısa süre sonra camlarda yeniden beliren beyaz lekeler sizin de canınızı sıkıyor mu? Özellikle suyun kireçli olduğu evlerde camların temiz görünümünü korumak pek mümkün olmuyor. Bazen duş aldıktan hemen sonra bile kuruyan su damlaları camda iz bırakabiliyor. İngiltere’de ise bu soruna karşı mutfaklarda kullanılan oldukça sıradan bir ürünle uygulanan temizlik yöntemi konuşuluyor. Sosyal medyada paylaşılan yönteme göre silikon kaplamalı fırın kâğıdı, suyun cam yüzeyde tutunmasını azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ancak uygulamanın işe yaraması için dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunuyor. Gelin o ayrıntıları birlikte öğrenelim…

Kaynak: Netmums

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Duşakabin Camlarını Temiz Tutmak İçin Fırın Kâğıdı Kullanıldığı Paylaşıldı

Duşakabin Camlarını Temiz Tutmak İçin Fırın Kâğıdı Kullanıldığı Paylaşıldı

Netmums’ta yayımlanan habere göre İngiltere’de temizlik önerileri paylaşan The Clean Group adlı kuruluş, duşakabin camları için fırın kâğıdı kullanılmasını önerdi. Yöntemde Aldi marketlerinde satılan silikon kaplamalı pişirme kâğıdı tercih ediliyor. Ancak uygulamanın yalnızca bu markaya özgü olmadığı, asıl önemli olanın kâğıdın üzerindeki kaplama olduğu belirtiliyor.

Fırın kâğıtlarının bir kısmında, yiyeceklerin yüzeye yapışmasını önlemek amacıyla silikon kaplama bulunuyor. Temizlik önerisini paylaşan kişiler, kâğıdın cam üzerinde gezdirilmesiyle yüzeye ince bir tabaka aktarılabildiğini ve bunun su damlalarının tutunmasını zorlaştırdığını iddia ediyor. Böylece duş sonrasında kalan su izlerinin daha geç ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

Peki Fırın Kâğıdıyla Duşakabin Camı Nasıl Temizleniyor?

Peki Fırın Kâğıdıyla Duşakabin Camı Nasıl Temizleniyor?

Paylaşılan yöntemin ilk aşamasında duşakabin camının normal şekilde temizlenmesi gerekiyor. Sabun kalıntıları ve mevcut kireç lekeleri giderildikten sonra yüzey temiz suyla durulanıyor. Ardından cam, yumuşak bir bezle tamamen kurulanıyor. Çünkü yöntemi önerenlere göre nemli cam üzerine yapılan uygulama istenen sonucu vermeyebiliyor.

Sonraki aşamada silikon kaplamalı fırın kâğıdı gevşekçe buruşturuluyor ve kaplamalı yüzeyi dışarıda kalacak şekilde tutuluyor. Kâğıt, camın üzerinde hafif hareketlerle gezdiriliyor. Buradaki amaç mevcut kireç tabakasını sertçe kazımak değil, temizlenmiş yüzeyde suyun tutunmasını azaltmaya çalışmak. Özellikle fabrikada özel kaplama uygulanmış duşakabin camlarında ise bu yöntemi denemeden önce üreticinin bakım talimatlarını kontrol etmek gerekiyor.

Uygulama Sırasında Yapılan 3 Hata Sonucu Etkileyebilir

Uygulama Sırasında Yapılan 3 Hata Sonucu Etkileyebilir

Netmums’un haberinde, yöntemi deneyen kişilerin sıklıkla yaptığı üç hataya değiniliyor. Bunlardan ilki, silikon kaplamalı fırın kâğıdı yerine farklı türde yağlı kâğıt kullanmak. Her pişirme kâğıdının kaplaması aynı olmadığı için ürünün ambalajındaki bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

İkinci hata ise camı tamamen kurutmadan uygulamaya geçmek. Duşakabin yüzeyinde kalan su, yöntemin eşit şekilde uygulanmasını zorlaştırabiliyor. Özellikle camın alt kısmında biriken damlaların önceden silinmesi gerektiği belirtiliyor. Böylece kâğıdın doğrudan kuru yüzeyle temas etmesi sağlanıyor.

Üçüncü hata, kâğıdı düz bir tabaka hâlinde kullanmak. Yöntemi paylaşanlar, buruşturulmuş kâğıdın yüzeyle daha iyi temas ettiğini savunuyor. Ancak camı sertçe ovalamak veya kalıntıları kâğıtla kazımaya çalışmak doğru değil. Özellikle özel kaplamalı camlarda sürtünme ve uygun olmayan malzemeler yüzeye zarar verebilir.

Fırın Kâğıdı Su Lekelerini Gerçekten Haftalarca Önleyebilir mi?

Fırın Kâğıdı Su Lekelerini Gerçekten Haftalarca Önleyebilir mi?

The Clean Group, uygulamanın ardından duşakabin camlarının haftalar boyunca daha temiz görünebileceğini öne sürüyor. Ancak eldeki bilgiler, bu sürenin bütün banyolarda aynı olacağını göstermiyor. Suyun kireci, duşun ne sıklıkla kullanıldığı ve camın yüzey özellikleri sonucu değiştirebilir.

Ayrıca koruyucu kaplaması bulunan camlarda yöntemi denemek yerine ürünün kendi bakım talimatlarına uymak daha güvenli olabilir. Sıradan camlarda bile önce küçük ve görünmeyen bir bölgede deneme yapılması önerilebilir.

Duşakabin Camlarında Su Lekesi Oluşmasını Önlemek İçin Ne Yapılabilir?

Duşakabin Camlarında Su Lekesi Oluşmasını Önlemek İçin Ne Yapılabilir?

Duşakabin camlarındaki beyaz lekelerin temel nedenlerinden biri, suyun buharlaşmasının ardından yüzeyde kalan mineraller. Özellikle kireçli su kullanılan bölgelerde bu birikim daha hızlı oluşabiliyor. Sabun ve şampuan kalıntıları da camın bulanık görünmesine neden olabiliyor. Bu nedenle temizlikte asıl amaç, hem mevcut birikimi gidermek hem de yeni su damlalarının yüzeyde kurumasını azaltmak.

Cam üreticilerinin en sık önerdiği yöntemlerden biri, duş sonrasında lastik bir cam çekçeği kullanmak. Yüzeyde kalan suyun alınması ve camın yumuşak bir bezle kurulanması, yeni izlerin oluşmasını azaltabiliyor. Düzenli temizlikte ise camın türüne uygun, aşındırıcı olmayan ürünler tercih edilmeli.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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