Duşakabin Camlarındaki Su Lekeleri İçin Mutfaktaki Bu Ürünü Kullanıyorlar!

Netmums’ta yayımlanan habere göre İngiltere’de temizlik önerileri paylaşan The Clean Group adlı kuruluş, duşakabin camları için fırın kâğıdı kullanılmasını önerdi. Yöntemde Aldi marketlerinde satılan silikon kaplamalı pişirme kâğıdı tercih ediliyor. Ancak uygulamanın yalnızca bu markaya özgü olmadığı, asıl önemli olanın kâğıdın üzerindeki kaplama olduğu belirtiliyor.

Fırın kâğıtlarının bir kısmında, yiyeceklerin yüzeye yapışmasını önlemek amacıyla silikon kaplama bulunuyor. Temizlik önerisini paylaşan kişiler, kâğıdın cam üzerinde gezdirilmesiyle yüzeye ince bir tabaka aktarılabildiğini ve bunun su damlalarının tutunmasını zorlaştırdığını iddia ediyor. Böylece duş sonrasında kalan su izlerinin daha geç ortaya çıkabileceği düşünülüyor.