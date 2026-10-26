Duşakabin Camlarındaki Su Lekeleri İçin Mutfaktaki Bu Ürünü Kullanıyorlar!
Duşakabini temizledikten kısa süre sonra camlarda yeniden beliren beyaz lekeler sizin de canınızı sıkıyor mu? Özellikle suyun kireçli olduğu evlerde camların temiz görünümünü korumak pek mümkün olmuyor. Bazen duş aldıktan hemen sonra bile kuruyan su damlaları camda iz bırakabiliyor. İngiltere’de ise bu soruna karşı mutfaklarda kullanılan oldukça sıradan bir ürünle uygulanan temizlik yöntemi konuşuluyor. Sosyal medyada paylaşılan yönteme göre silikon kaplamalı fırın kâğıdı, suyun cam yüzeyde tutunmasını azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ancak uygulamanın işe yaraması için dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunuyor. Gelin o ayrıntıları birlikte öğrenelim…
Kaynak: Netmums
Duşakabin Camlarını Temiz Tutmak İçin Fırın Kâğıdı Kullanıldığı Paylaşıldı
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