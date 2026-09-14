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Ne Kireç Çözücü Ne Sirke: Duşakabinindeki Lekeleri Bu 2 Malzeme Hızlıca Söküyor

Ne Kireç Çözücü Ne Sirke: Duşakabinindeki Lekeleri Bu 2 Malzeme Hızlıca Söküyor

Temizlik
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 13:56
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Duş kabini camındaki bulanık lekeler, sert suyun bıraktığı kireç birikintisinden kaynaklanıyor. Temizlik uzmanı Charlie Gray, bu inatçı lekeleri gidermek için pahalı bir ürüne gerek olmadığını, mutfak dolabındaki iki malzemenin işi çözdüğünü paylaştı. Yöntem tek bir video ile geniş kitlelere ulaştı.

İşte detaylar.

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Duş kabini camındaki kireç lekeleri, sert suyun buharlaşmasıyla oluşan kalsiyum birikintisinden kaynaklanır.

Duş kabini camındaki kireç lekeleri, sert suyun buharlaşmasıyla oluşan kalsiyum birikintisinden kaynaklanır.

Duş kapılarını temizlemek genelde zor, çünkü sert suyun buharlaşmasıyla arta kalan mineraller camın üzerinde sertleşip yapışır. Sabun köpüğü ve yağ kalıntılarıyla birleşen bu tabaka, cama bulanık ve donuk bir görünüm katar. Temizlik uzmanı Charlie Gray, pahalı kimyasallara gerek kalmadan mutfak dolabındaki iki malzemeyle bu sorunun çözülebileceğini paylaştı.

Karbonat ve limon suyu bir araya geldiğinde köpürür, bu köpük kireci çözmeye yardımcı olur.

Karbonat ve limon suyu bir araya geldiğinde köpürür, bu köpük kireci çözmeye yardımcı olur.

İşte adım adım yöntemi:

  • Bir bulaşık süngerine biraz karbonat serpin.
  • Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp köpürmesini izleyin.
  • Süngerle cama dairesel hareketlerle sürün, inatçı lekelere doğrudan biraz daha limon suyu ekleyin.
  • Süngeri ılık suyla durulayıp camı tekrar silin, ardından kuru bir bezle parlatın.

Limondaki sitrik asit kireç taşını çözerken karbonat da yağlı sabun kalıntısını temizler.

Limondaki sitrik asit kireç taşını çözerken karbonat da yağlı sabun kalıntısını temizler.

Kireç, suda çözünmesi zor kalsiyum karbonattan oluşur ve ancak asidik bir maddeyle parçalanır. Limondaki sitrik asit tam olarak bu görevi görür. Hafif alkali özellikteki karbonat ise camdaki yağlı ve sabunlu kalıntıyı söker. Charlie Gray'e göre işlem genelde 10-15 dakika sürüyor, ama yıllanmış lekelerde bu süre uzayabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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