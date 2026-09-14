Ne Kireç Çözücü Ne Sirke: Duşakabinindeki Lekeleri Bu 2 Malzeme Hızlıca Söküyor
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Duş kabini camındaki bulanık lekeler, sert suyun bıraktığı kireç birikintisinden kaynaklanıyor. Temizlik uzmanı Charlie Gray, bu inatçı lekeleri gidermek için pahalı bir ürüne gerek olmadığını, mutfak dolabındaki iki malzemenin işi çözdüğünü paylaştı. Yöntem tek bir video ile geniş kitlelere ulaştı.
İşte detaylar.
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Duş kabini camındaki kireç lekeleri, sert suyun buharlaşmasıyla oluşan kalsiyum birikintisinden kaynaklanır.
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Karbonat ve limon suyu bir araya geldiğinde köpürür, bu köpük kireci çözmeye yardımcı olur.
Limondaki sitrik asit kireç taşını çözerken karbonat da yağlı sabun kalıntısını temizler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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