Ev Temizliğinde Kimyasal Kullanmadan Hijyen Sağlamak Mümkün mü? Anlatıyoruz!

Dolabında her temizlik için çeşit çeşit deterjanın var biliyoruz. Belki de bunu sıkmayınca temizlenmiyor diye düşündüğün ve temizlikte hiç eksik etmediğin bir sürü temizlik ürünü olabilir. Peki bunlar olmasa ne olurdu? Yine de hijyenik bir evimiz olur muydu gel beraber bakalım.