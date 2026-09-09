Ev Temizliğinde Kimyasal Kullanmadan Hijyen Sağlamak Mümkün mü? Anlatıyoruz!
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Dolabında her temizlik için çeşit çeşit deterjanın var biliyoruz. Belki de bunu sıkmayınca temizlenmiyor diye düşündüğün ve temizlikte hiç eksik etmediğin bir sürü temizlik ürünü olabilir. Peki bunlar olmasa ne olurdu? Yine de hijyenik bir evimiz olur muydu gel beraber bakalım.
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Mikrofiber bez küçük ama çalışkan bir temizlik kahramanıdır.
Sıcak suyu doğru yerde kullanmak etkili sonuçlar almanı sağlayabilir.
Karbonat özellikle inatçı kirlerle uğraşırken işe yarayabilir.
Kimyasallar yerine sirke iyi bir tercih olabilir.
Temiz hava da temizlik ekibinin görünmez üyesidir.
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Limon özellikle koku ve hafif lekelerde doğal destek olabilir.
Kir beklemeden müdahale edersen kimyasala ihtiyacın kalmayabilir.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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