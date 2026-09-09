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Ev Temizliğinde Kimyasal Kullanmadan Hijyen Sağlamak Mümkün mü? Anlatıyoruz!

etiket Ev Temizliğinde Kimyasal Kullanmadan Hijyen Sağlamak Mümkün mü? Anlatıyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Editörü
09.09.2026 - 18:06
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Dolabında her temizlik için çeşit çeşit deterjanın var biliyoruz. Belki de bunu sıkmayınca temizlenmiyor diye düşündüğün ve temizlikte hiç eksik etmediğin bir sürü temizlik ürünü olabilir. Peki bunlar olmasa ne olurdu? Yine de hijyenik bir evimiz olur muydu gel beraber bakalım.

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Mikrofiber bez küçük ama çalışkan bir temizlik kahramanıdır.

Doğru bezi kullanmak temizlikte seni birkaç adım öne taşır. Mikrofiber bezi yalnızla hafif nemlendirerek toz aldığında tüm tozları bezdeki liflerin arasına saklar ve ekstra bir kimyasala ihtiyaç duymadan pratik bir toz alma sağlar.

Sıcak suyu doğru yerde kullanmak etkili sonuçlar almanı sağlayabilir.

Sıcak su yağlı ve yapışkan kalıntıları gevşeterek temizliği kolaylaştırabilir. Aman dikkat ne kadar sıcak o kadar iyi gibi bir düşünceye kapılma hem kendine hem de eşyalara zarar vermek istemeyiz. Ahşap, plastik ya da kaplama yüzeyler aşırı sıcaktan etkilenebilir. Sorun yaşamayacağın yüzeylerde ise sıcak suyun gücünü kullanabilirsin.

Karbonat özellikle inatçı kirlerle uğraşırken işe yarayabilir.

Karbonat hafif aşındırıcı yapısıyla lavabo, ocak çevresi ve bazı dayanıklı yüzeylerdeki kirleri çıkarmaya yardımcı olabilir. Fakat karbonatı da evde ne varsa bununla temizlerim kategorisine almaman önemli. Hassas, parlak veya kolay çizilen yüzeylerde aşındırıcı etki gösterebilir. Küçük bir alanda denemek bu yüzden her zaman iyi fikir.

Kimyasallar yerine sirke iyi bir tercih olabilir.

Beyaz sirke özellikle kireç ve bazı kalıntılarının çözülmesine yardımcı olabilir. Sirek duş başlığı, cam veya kireçlenmeye uygun bazı yüzeylerde iş görebilir. Ama sirke güvenilir bir dezenfektanın yerine geçmez ve mermer, traverten gibi doğal taş yüzeylere zarar verebilir. Ayrıca sirkeyi çamaşır suyu gibi ürünlerle kesinlikle karıştırmamak gerekir. Yani sirke mutfaktaki yardımsever arkadaşımız olabilir ama kullanırken biraz dikkat etmek gerekir.

Temiz hava da temizlik ekibinin görünmez üyesidir.

Evi düzenli olarak havalandırmak içeride biriken nemin, kokuların ve havadaki bazı kirleticilerin azalmasına yardımcı olur. Özellikle yemek yaptıktan, duş aldıktan veya yoğun temizlik sonrasında pencereleri açmak evin daha ferah kalmasını sağlar. Banyo ve mutfaktaki yüksek nemi kontrol altında tutmak küf oluşma ihtimalini azaltmak açısından da önemli. Bazen ihtiyacın olan şey yeni bir temizlik spreyi değil sadece pencereyi birkaç dakika açmak olabilir.

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Limon özellikle koku ve hafif lekelerde doğal destek olabilir.

Limonun asidik yapısı bazı yüzeylerdeki hafif lekeleri ve kötü kokuları azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle kesme tahtası, lavabo çevresi veya bulaşık makinasındaki kokular için pratik bir destek olarak kullanılabilir. Ancak limon suyu da sirke gibi asidiktir mermer, doğal taş ve hassas yüzeylerde iz bırakabilir veya yüzeye zarar verebilir. Bu yüzden limon var, her yere sürerim gibi bir düşünceye kapılmamak önemli.

Kir beklemeden müdahale edersen kimyasala ihtiyacın kalmayabilir.

Temizlikte güçlü ürünlere ihtiyaç duyulmasının en büyük nedenlerinden biri kirlerin uzun süre yüzeyde kalıp iyice yerleşmesidir. Dökülen şeyleri hemen silmek, yemek sonrası tezgahı hızlıca toparlamak gibi minik dokunuşlar temizlik süreni de hızlandırır kimyasal kullanımını da azaltır. Yani bazen kimyasalsız temizliğin sırrı yeni bir yöntem bulmak değil kiri sonra bakarım demeden ortadan kaldırmaktan geçer.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Editörü
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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