Duş Başlığını Sökmeden Temizlemenin Basit Yöntemi
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Duş başlığında biriken kireç ve kir hem suyun akışını zayıflatıyor hem de görüntüyü bozuyor. Temizlik uzmanları, duş başlığını sökmeye gerek kalmadan mutfaktaki beyaz sirkeyle temizlemenin yolunu anlattı.
Sirke dolu bir poşet duş başlığını sökmeden temizliyor
Tıkalı delikler için diş fırçası ve iğne işe yarıyor
Pirinç, altın ve mat siyah kaplamalarda dikkatli olmak gerekiyor
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