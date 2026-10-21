Duş Başlığını Sökmeden Temizlemenin Basit Yöntemi

Temizlik şirketi kurucusu Jessica Blalack, duş başlığını sökemeyenler ya da nasıl sökeceğini bilmeyenler için basit bir yöntem öneriyor. Bir buzdolabı poşeti beyaz sirkeyle dolduruluyor, duş başlığı tamamen sirkenin içinde kalacak şekilde poşete sokuluyor ve lastik bir bantla sabitleniyor.

Poşet birkaç saat ya da bütün gece bekletildikten sonra çıkarılıyor, duş başlığı bol suyla iyice durulanıyor. Blalack, yöntemin sert kimyasallar kullanmadan kireç birikintilerini yavaşça çözdüğünü söylüyor. Duş başlığı sökülebiliyorsa bir kase sirkede bekletmek de aynı işi görüyor.