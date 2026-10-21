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Duş Başlığını Sökmeden Temizlemenin Basit Yöntemi

Duş Başlığını Sökmeden Temizlemenin Basit Yöntemi

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 22:31
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Duş başlığında biriken kireç ve kir hem suyun akışını zayıflatıyor hem de görüntüyü bozuyor. Temizlik uzmanları, duş başlığını sökmeye gerek kalmadan mutfaktaki beyaz sirkeyle temizlemenin yolunu anlattı.

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Sirke dolu bir poşet duş başlığını sökmeden temizliyor

Sirke dolu bir poşet duş başlığını sökmeden temizliyor

Temizlik şirketi kurucusu Jessica Blalack, duş başlığını sökemeyenler ya da nasıl sökeceğini bilmeyenler için basit bir yöntem öneriyor. Bir buzdolabı poşeti beyaz sirkeyle dolduruluyor, duş başlığı tamamen sirkenin içinde kalacak şekilde poşete sokuluyor ve lastik bir bantla sabitleniyor.

Poşet birkaç saat ya da bütün gece bekletildikten sonra çıkarılıyor, duş başlığı bol suyla iyice durulanıyor. Blalack, yöntemin sert kimyasallar kullanmadan kireç birikintilerini yavaşça çözdüğünü söylüyor. Duş başlığı sökülebiliyorsa bir kase sirkede bekletmek de aynı işi görüyor.

Tıkalı delikler için diş fırçası ve iğne işe yarıyor

Tıkalı delikler için diş fırçası ve iğne işe yarıyor

Sirkenin çözemediği kalıntılar yumuşak bir diş fırçası ya da bezle nazikçe ovulabiliyor. Profesyonel temizlikçi Roisin Smith, en çok tıkanan yerin suyun çıktığı küçük delikler olduğunu hatırlatıyor. İnatçı noktalarda deliklere bir toplu iğneyle nazikçe dokunmak kireci yerinden oynatıyor, ardından sıcak su açılarak durulama tamamlanıyor.

İğne yoksa kürdan ya da kulak çubuğu da kullanılabiliyor. Smith, hızlı sonuç için sirkede bekletmeden önce duş başlığına karbonat ve su karışımından bir macun sürüp 10-15 dakika bekletmeyi öneriyor. Sirke kullanılamıyorsa taze limon suyu da özellikle krom kaplamalarda işe yarıyor.

Pirinç, altın ve mat siyah kaplamalarda dikkatli olmak gerekiyor

Pirinç, altın ve mat siyah kaplamalarda dikkatli olmak gerekiyor

Blalack, pirinç, altın rengi ve mat siyah kaplamaların sirke ya da limon tuzuna hassas olabileceği konusunda uyarıyor. Böyle başlıklarda önce küçük bir alanda deneme yapmak ya da üreticinin önerilerine bakmak gerekiyor. Çelik yün ve sert süngerler yüzeyi çizebiliyor, çamaşır suyu ve amonyak gibi sert kimyasallar da sağlık açısından önerilmiyor.

Temizlikten sonra iyice durulamak önemli, çünkü kalan asit zamanla malzemeye zarar verebiliyor. Uzmanlar her ay sirkeyle hafif bir temizlik, üç ila altı ayda bir de derin temizlik yapılmasını öneriyor. Kireçli suyun olduğu bölgelerde düzenli temizlik daha da önemli.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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