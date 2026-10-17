Evin En Çok Kirlenen Yerleri Sandığınız Yerler Değil: Temizlikte Unutulan 3 Nokta
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Evi düzenli temizleyenler bile bazı noktaları gözden kaçırabiliyor. Temizlik uzmanı Sarah McAllister, göz önünde olmadığı için unutulan ama zamanla toz, leke ve küf biriktiren yerlere dikkat çekiyor.
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Buzdolabının arkası ve rafları
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Fırının tabanı ve altı
Yatak ve kanepe altı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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