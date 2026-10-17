Evin En Çok Kirlenen Yerleri Sandığınız Yerler Değil: Temizlikte Unutulan 3 Nokta

Fırının tabanına dökülen yemekler, pişip yapışmadan bulaşık deterjanıyla silinmeli. McAllister, leke bırakıldığında fırının her kullanımında daha da kötüleştiğini vurguluyor.

Kendi kendini temizleme özelliği olan fırınlarda bu program yılda birkaç kez çalıştırılabilir, ancak program çalışırken evden çıkılmamalı ve pencereler açılmalı. Fırının altı da unutulmamalı, taşınamayan modellerde alt çekmece çıkarılıp zemin silinebilir.