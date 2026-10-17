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Evin En Çok Kirlenen Yerleri Sandığınız Yerler Değil: Temizlikte Unutulan 3 Nokta

Evin En Çok Kirlenen Yerleri Sandığınız Yerler Değil: Temizlikte Unutulan 3 Nokta

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 19:01
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Evi düzenli temizleyenler bile bazı noktaları gözden kaçırabiliyor. Temizlik uzmanı Sarah McAllister, göz önünde olmadığı için unutulan ama zamanla toz, leke ve küf biriktiren yerlere dikkat çekiyor.

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Buzdolabının arkası ve rafları

Buzdolabının arkası ve rafları

McAllister, buzdolabını duvardan çekip arkasını ve havalandırma kısımlarını süpürmeyi öneriyor. Orada biriken toz, buzdolabının daha fazla zorlanarak çalışmasına yol açabiliyor.

Buzdolabının içindeki raflar da ara ara çıkarılıp temizlenmeli, alışverişten sonra yerleştirme sırasında silmek işi kolaylaştırıyor. Cam rafları çatlatmamak için sıcak su yerine oda sıcaklığında su kullanmak gerekiyor.

Fırının tabanı ve altı

Fırının tabanı ve altı

Fırının tabanına dökülen yemekler, pişip yapışmadan bulaşık deterjanıyla silinmeli. McAllister, leke bırakıldığında fırının her kullanımında daha da kötüleştiğini vurguluyor.

Kendi kendini temizleme özelliği olan fırınlarda bu program yılda birkaç kez çalıştırılabilir, ancak program çalışırken evden çıkılmamalı ve pencereler açılmalı. Fırının altı da unutulmamalı, taşınamayan modellerde alt çekmece çıkarılıp zemin silinebilir.

Yatak ve kanepe altı

Yatak ve kanepe altı

Yatak altı, özellikle saklama kutuları yer değiştirdiğinde mutlaka süpürülmeli. McAllister, gözden uzak kalan alanlarda çok hızlı toz biriktiğini hatırlatıyor.

Kanepelerin altı ve ulaşılması zor diğer köşeler de düzenli süpürülmesi gereken yerler arasında. Ağır mobilyaları taşımadan önce yardım almak, hem mobilyayı hem zemini korumayı kolaylaştırıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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