Bulaşık Makinesindeki Kötü Kokuların 3 Nedeni: Çözümü Sandığınızdan Kolay

Filtre, kollar ve conta temizlendiği halde koku sürüyorsa makine boşken bulaşık makinesi temizleyicisiyle bir program çalıştırılıyor. Pinsonnault, koku olmasa bile ayda bir bu temizliğin yapılmasını öneriyor. Tabaklar makineye konmadan önce artıkları sıyrılıyor, uzun süre bekleyecek bulaşıklar için kısa bir durulama programı kullanılabiliyor.

Program bittikten sonra kapağın biraz aralık bırakılması, içerinin kurumasını sağlayarak koku oluşmasını önlüyor. Bütün bunlara rağmen kanalizasyonu andıran bir koku devam ediyorsa sorun makinede değil, giderde ya da tesisatta olabiliyor ve bir ustanın bakması gerekiyor.