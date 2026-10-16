Bulaşık Makinesindeki Kötü Kokuların 3 Nedeni: Çözümü Sandığınızdan Kolay
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Kapağı kapalıyken ekşi ya da balık gibi kokan bir bulaşık makinesi, içinde bir şeylerin biriktiğini gösteriyor. Temizlik uzmanı Noah Pinsonnault, kokunun kaynağının çoğu zaman filtre, püskürtme kolları ve kapak contası olduğunu, sorunun da genellikle evde çözülebildiğini söylüyor.
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Filtre haftada bir temizlenmeli
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Püskürtme kolları ve kapak contası da kontrol edilmeli
Boş program, tabak sıyırma ve havalandırma kokuyu önlüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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