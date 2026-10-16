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Bulaşık Makinesindeki Kötü Kokuların 3 Nedeni: Çözümü Sandığınızdan Kolay

Bulaşık Makinesindeki Kötü Kokuların 3 Nedeni: Çözümü Sandığınızdan Kolay

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 17:44
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Kapağı kapalıyken ekşi ya da balık gibi kokan bir bulaşık makinesi, içinde bir şeylerin biriktiğini gösteriyor. Temizlik uzmanı Noah Pinsonnault, kokunun kaynağının çoğu zaman filtre, püskürtme kolları ve kapak contası olduğunu, sorunun da genellikle evde çözülebildiğini söylüyor.

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Filtre haftada bir temizlenmeli

Filtre haftada bir temizlenmeli

Pinsonnault, kötü kokuda ilk bakılacak yerin filtre olduğunu belirtiyor. Yemek artıkları burada birikip programlar arasında bekledikçe koku yapabiliyor. Filtre genellikle alt püskürtme kolunun altında duruyor, ulaşmak için alt sepetin çıkarılması gerekiyor.

Çıkarılan filtre sıcak su altında durulanıyor ya da ılık sabunlu suda çalkalanıyor. Yumuşak bir diş fırçasıyla ağ kısmı ve plastik çerçevesi ovuluyor, ardından filtre yerine sağlamca takılıyor. Koku olmasa bile filtrenin haftada bir temizlenmesi öneriliyor.

Püskürtme kolları ve kapak contası da kontrol edilmeli

Püskürtme kolları ve kapak contası da kontrol edilmeli

Püskürtme kollarındaki küçük deliklerde yemek artıkları ve kireç birikebiliyor. Görünür bir tıkanıklık varsa kollar, makinenin kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde çıkarılıp temizleniyor.

Kapak, lastik conta ve deterjan haznesinde de yağ ve yemek kalıntıları birikebiliyor. Haftalık temizlikte bu yüzeyler nemli bir mikrofiber bezle siliniyor. Contadaki kirler, ılık sabunlu suya ya da hafif bir çok amaçlı temizleyiciye batırılmış eski bir diş fırçasıyla nazikçe temizleniyor.

Boş program, tabak sıyırma ve havalandırma kokuyu önlüyor

Boş program, tabak sıyırma ve havalandırma kokuyu önlüyor

Filtre, kollar ve conta temizlendiği halde koku sürüyorsa makine boşken bulaşık makinesi temizleyicisiyle bir program çalıştırılıyor. Pinsonnault, koku olmasa bile ayda bir bu temizliğin yapılmasını öneriyor. Tabaklar makineye konmadan önce artıkları sıyrılıyor, uzun süre bekleyecek bulaşıklar için kısa bir durulama programı kullanılabiliyor.

Program bittikten sonra kapağın biraz aralık bırakılması, içerinin kurumasını sağlayarak koku oluşmasını önlüyor. Bütün bunlara rağmen kanalizasyonu andıran bir koku devam ediyorsa sorun makinede değil, giderde ya da tesisatta olabiliyor ve bir ustanın bakması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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