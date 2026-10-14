Yıllardır Doğru Sanılıyordu: Uzmanların Kullanılmamasını Önerdiği 3 Temizlik Yöntemi
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Büyükannelerden kalan bazı temizlik yöntemleri, bugünün evlerinde beklenen sonucu vermeyebiliyor. Good Housekeeping Enstitüsü Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı Direktörü Carolyn Forté, artık bırakılması gereken eski alışkanlıkları anlattı.
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Camları gazeteyle silmek iz bırakabiliyor.
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Sirke ahşap zeminin parlaklığını alıyor.
Çamaşırları tuzlu suda bekletmek rengin solmasını önlemiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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