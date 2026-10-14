Yıllardır Doğru Sanılıyordu: Uzmanların Kullanılmamasını Önerdiği 3 Temizlik Yöntemi

Atık gazeteyi temizlikte değerlendirmek iyi bir fikir gibi görünse de camlar için en doğru seçim değil. Forté, gazetedeki mürekkebin akabileceğini, hem ellerde hem de pencere kenarlarında leke bırakabileceğini söylüyor.

Uzmanlar camları silmek için gazete yerine mikrofiber bez kullanmayı öneriyor. Modern eşya ve kumaşların büyükannelerin temizlediği eşyalardan daha hassas olması da eski yöntemlerin her zaman işe yaramamasının nedenlerinden biri.