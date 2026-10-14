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Yıllardır Doğru Sanılıyordu: Uzmanların Kullanılmamasını Önerdiği 3 Temizlik Yöntemi

Yıllardır Doğru Sanılıyordu: Uzmanların Kullanılmamasını Önerdiği 3 Temizlik Yöntemi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 18:06
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Büyükannelerden kalan bazı temizlik yöntemleri, bugünün evlerinde beklenen sonucu vermeyebiliyor. Good Housekeeping Enstitüsü Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı Direktörü Carolyn Forté, artık bırakılması gereken eski alışkanlıkları anlattı.

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Camları gazeteyle silmek iz bırakabiliyor.

Camları gazeteyle silmek iz bırakabiliyor.

Atık gazeteyi temizlikte değerlendirmek iyi bir fikir gibi görünse de camlar için en doğru seçim değil. Forté, gazetedeki mürekkebin akabileceğini, hem ellerde hem de pencere kenarlarında leke bırakabileceğini söylüyor.

Uzmanlar camları silmek için gazete yerine mikrofiber bez kullanmayı öneriyor. Modern eşya ve kumaşların büyükannelerin temizlediği eşyalardan daha hassas olması da eski yöntemlerin her zaman işe yaramamasının nedenlerinden biri.

Sirke ahşap zeminin parlaklığını alıyor.

Sirke ahşap zeminin parlaklığını alıyor.

Sirke çok yönlü bir temizlik malzemesi olsa da her yüzeyde kullanılmıyor, ahşap zemin de bunlardan biri. Sirke ahşap yüzeylerin parlaklığını alıp onları mat bir görünüme bürüyebiliyor.

Uzmanlar ahşap zeminler için bu yüzeylere uygun temizleyicilerin kullanılmasını tavsiye ediyor. Sirkeye fazla güvenmek başka yerlerde de sorun çıkarabiliyor, Forté ütünün tıkanan deliklerini açmak için içine sirke koymanın iç parçalara zarar verebileceği uyarısını yapıyor.

Çamaşırları tuzlu suda bekletmek rengin solmasını önlemiyor.

Çamaşırları tuzlu suda bekletmek rengin solmasını önlemiyor.

Kıyafetleri tuzlu suda ya da sirkeli suda bekletmenin renk solmasını önlediği yaygın bir inanış. Good Housekeeping Enstitüsü Temizlik Laboratuvarı yöntemi test etti, ancak sonuçlar beklentiyi karşılamadı.

Forté, kumaşın rengi akıyorsa bunun büyük olasılıkla ürüne üretim sırasında uygun bitirme işlemi yapılmamasından kaynaklandığını söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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