Temizlemek İçin Sirke Kullandığınız Bu Eşyalara Aslında Zarar Veriyor
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Sirke evde en çok kullanılan doğal temizlik malzemelerinden biri ama her yüzeye uygun değil. Temizlik uzmanları, sirkenin içindeki asidin bazı malzemelerde kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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