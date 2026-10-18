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Temizlemek İçin Sirke Kullandığınız Bu Eşyalara Aslında Zarar Veriyor

Temizlemek İçin Sirke Kullandığınız Bu Eşyalara Aslında Zarar Veriyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 21:01
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Sirke evde en çok kullanılan doğal temizlik malzemelerinden biri ama her yüzeye uygun değil. Temizlik uzmanları, sirkenin içindeki asidin bazı malzemelerde kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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Mermer ve granit tezgahlar aşınabiliyor

Mermer ve granit tezgahlar aşınabiliyor

Temizlik şirketi sahibi Rinea Blanchard, sirkenin mermer, granit, kireçtaşı gibi doğal taş yüzeylerde kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Sirkenin asidi, bu malzemelerin yüzeyinde aşınma ve matlaşmaya yol açabiliyor.

Blanchard, sirkeyle silinen tezgahları eski haline getirmek için müşterilerine yardım etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor. Doğal taş için malzemeye uygun, asit içermeyen temizleyiciler tercih edilmeli.

Ahşap zemin ve cilalı mobilyalar koruyucu katmanını kaybediyor

Ahşap zemin ve cilalı mobilyalar koruyucu katmanını kaybediyor

Bazı mobilyaların yüzeyinde çizik ve darbelere karşı koruyucu bir mum tabakası bulunuyor. Blanchard, sirkenin bu tabakayı söküp yüzeyi korumasız bırakabileceğini belirtiyor.

Aynı durum ahşap zeminler için de geçerli. Sirke zemindeki koruyucu cilayı aşındırarak ahşabı çiziklere ve zamanla donuklaşmaya açık hale getirebiliyor, bu yüzden ahşap zeminlere özel temizleyiciler kullanılmalı.

Döküm tava, bıçak ve ekranlar da listede

Döküm tava, bıçak ve ekranlar da listede

Döküm tavalarda sirke, yıllar içinde oluşan koruyucu yağ tabakasını tamamen sökebiliyor. Döküm tavaları bir tutam tuz ve sert bir fırçayla temizlemek daha güvenli. Mutfak bıçaklarında da sirke yerine sabunlu su kullanılmalı, çünkü asit bıçağın ağzını köreltebiliyor.

Televizyon ve elektronik cihaz ekranlarındaki parlama önleyici kaplamalar da sirkeden zarar görebiliyor. Ekranlar için mikrofiber bez ya da elektroniğe özel temizleyiciler öneriliyor. Temizlik uzmanı Kathy Cohoon ise çamaşırda sık sık kullanılan sirkenin makinenin lastik parçalarına zarar verebileceğini, kullanılacaksa mutlaka suyla seyreltilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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