Temizlemek İçin Sirke Kullandığınız Bu Eşyalara Aslında Zarar Veriyor

Döküm tavalarda sirke, yıllar içinde oluşan koruyucu yağ tabakasını tamamen sökebiliyor. Döküm tavaları bir tutam tuz ve sert bir fırçayla temizlemek daha güvenli. Mutfak bıçaklarında da sirke yerine sabunlu su kullanılmalı, çünkü asit bıçağın ağzını köreltebiliyor.

Televizyon ve elektronik cihaz ekranlarındaki parlama önleyici kaplamalar da sirkeden zarar görebiliyor. Ekranlar için mikrofiber bez ya da elektroniğe özel temizleyiciler öneriliyor. Temizlik uzmanı Kathy Cohoon ise çamaşırda sık sık kullanılan sirkenin makinenin lastik parçalarına zarar verebileceğini, kullanılacaksa mutlaka suyla seyreltilmesi gerektiğini hatırlatıyor.