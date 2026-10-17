Kedi İdrarının Kokusunu Evden Çıkarmanın Pratik Yolu: Uzmanlar Anlattı

Temizlik uzmanı Carolyn Forté, kedi idrarı kokusundan kalıcı olarak kurtulmanın en iyi yolunun enzim içeren bir leke çıkarıcı kullanmak olduğunu söylüyor. Enzimler idrar gibi organik maddeleri parçalıyor, kedi de kokuyu alamadığı için aynı yere tekrar çiş yapmıyor.

Halı ve kilimlerde leke önce silinmeden, kağıt havlu ya da bezle bastırılarak olabildiğince emdirilmeli. Ardından enzimli temizleyici bölge iyice ıslanana kadar sıkılıyor, temiz ve nemli bir bezle bastırılıyor, üzeri nemli bir havluyla örtülüp 12 saate kadar bekletiliyor.