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Kedi İdrarının Kokusunu Evden Çıkarmanın Pratik Yolu: Uzmanlar Anlattı

Kedi İdrarının Kokusunu Evden Çıkarmanın Pratik Yolu: Uzmanlar Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 09:57
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Kedi idrarının keskin kokusu, temizlendikten sonra bile evde kalabiliyor ve kedinin aynı yere yeniden yapmasına yol açabiliyor. Temizlik uzmanları kokuyu kalıcı olarak gidermek için enzim içeren temizleyicileri öneriyor, uygulama ise yüzeyden yüzeye değişiyor.

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Enzimli temizleyici kokunun kaynağını parçalıyor

Enzimli temizleyici kokunun kaynağını parçalıyor

Temizlik uzmanı Carolyn Forté, kedi idrarı kokusundan kalıcı olarak kurtulmanın en iyi yolunun enzim içeren bir leke çıkarıcı kullanmak olduğunu söylüyor. Enzimler idrar gibi organik maddeleri parçalıyor, kedi de kokuyu alamadığı için aynı yere tekrar çiş yapmıyor.

Halı ve kilimlerde leke önce silinmeden, kağıt havlu ya da bezle bastırılarak olabildiğince emdirilmeli. Ardından enzimli temizleyici bölge iyice ıslanana kadar sıkılıyor, temiz ve nemli bir bezle bastırılıyor, üzeri nemli bir havluyla örtülüp 12 saate kadar bekletiliyor.

Koltuk minderlerinde kılıflar hemen yıkanmalı

Koltuk minderlerinde kılıflar hemen yıkanmalı

Minder kılıfları çıkarılabiliyorsa hemen yıkamaya atılmalı ya da kuru temizlemeye verilmeli. Mindere işlemiş lekelerde halıdaki adımlar enzimli temizleyiciyle tekrarlanabilir, koku yine de geçmezse koltuk ve yastıkların derinlemesine temizliği için profesyonel destek almak gerekebilir.

Temizliğin ardından kedinin neden kum kabının dışına çiş yaptığını anlamak da önemli. Sağlık sorunları, kirli ya da ulaşılması zor bir kum kabı, kedinin sevmediği yeni bir kum veya kaygı buna yol açabiliyor.

Ahşap zeminde ve fayansta yöntem değişiyor

Ahşap zeminde ve fayansta yöntem değişiyor

Cilalı ahşap zeminlerde idrarı kağıt havluyla emdirip parkeye uygun bir zemin temizleyicisiyle silmek yetiyor. Zeminde koyu ya da renk değiştirmiş bir leke kalırsa bir uzmana başvurmak daha doğru olabilir.

Sırlı fayanslarda idrar derz aralarına yayılmadıysa kağıt havluyla silip fayans temizleyicisiyle temizlemek yeterli. Derzlere işleyen kokuya karşı su ve karbonatla koyu bir macun hazırlanıp derzlere sürülüyor, kuruyunca siliniyor ve ardından dezenfektan sprey uygulanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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