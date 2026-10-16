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Tatilde Kaybolan Kedi 5 Ay Sonra Eve Döndü: 250 Kilometre Yol Katetti

Tatilde Kaybolan Kedi 5 Ay Sonra Eve Döndü: 250 Kilometre Yol Katetti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 17:14
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Fransa'da yaşayan Sire çiftinin kedisi Filou, Ağustos 2025'te İspanya dönüşü mola verdikleri bir benzin istasyonunda kayboldu. Kedi yaklaşık beş ay sonra, Ocak 2026'da sahiplerinin evine birkaç kilometre uzaklıktaki bir köyde bulundu.

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Filou benzin istasyonunda araçtan kayboldu

Filou benzin istasyonunda araçtan kayboldu

Olonzac'ta yaşayan Patrick ve Evelyne Sire, Ağustos 2025'in başında İspanya'daki Ebro Deltası'ndan evlerine dönüyordu. Çift, Katalonya'da Maçanet de la Selva yakınlarındaki bir benzin istasyonunda mola verdi. Siyah beyaz kedileri Filou'nun aracın aralık kalan camından dışarı çıktığı düşünülüyor.

Çift, kedinin kaybolduğunu ancak saatler sonra Fransa'ya geçtiğinde fark etti. Ertesi gün mola yerine dönüp kediyi aradı, yerel hayvan koruma derneğine haber verdi ve İspanyol jandarmasına kayıp bildiriminde bulundu. 19 Ağustos'ta istasyon yakınlarında siyah beyaz bir kedi görüldüğü haberi gelince yeniden yola çıktı ama Filou'yu bulamadı.

Beş ay sonra evine yakın bir köyde ortaya çıktı

Beş ay sonra evine yakın bir köyde ortaya çıktı

Olonzac'a birkaç kilometre uzaklıktaki Homps köyünde yaşayan bir kadın, yaklaşık bir aydır zayıf ve bitkin bir kediyi besliyordu. Kedi geçmeyen bir öksürüğe yakalanınca kadın onu 8 Ocak 2026'da veterinere götürdü.

Veterinerde okutulan mikroçip, kedinin Sire çiftine ait olduğunu gösterdi. Çiftin kayıtlı telefon numaraları artık kullanılmıyordu ama adres bilgisi sayesinde onlara ulaşıldı. Patrick Sire, 9 Ocak'ta Homps'a giderek zayıflamış ama sağlıklı olan Filou'yu eve götürdü.

Kedinin hangi yoldan geldiği bilinmiyor

Kedinin hangi yoldan geldiği bilinmiyor

Kedinin kaybolduğu yer ile bulunduğu köy arasında kuş uçuşu yaklaşık 210, yol olarak yaklaşık 250 kilometre mesafe bulunuyor. Aradaki yolda birkaç bölge ve bir ülke sınırı var. Filou'nun bu mesafeyi tek başına mı yürüdüğü, yoksa yolun bir kısmını başka bir şekilde mi katettiği bilinmiyor.

Hayvan uzmanları, kedilerin güçlü bir mekansal hafızaya sahip olduğunu ve uzun mesafelerde görsel işaretlerden, kokulardan ve seslerden yararlanabildiğini söylüyor. Yine de Filou'nun yolculuğu tam olarak açıklanabilmiş değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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