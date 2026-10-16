Tatilde Kaybolan Kedi 5 Ay Sonra Eve Döndü: 250 Kilometre Yol Katetti

Olonzac'a birkaç kilometre uzaklıktaki Homps köyünde yaşayan bir kadın, yaklaşık bir aydır zayıf ve bitkin bir kediyi besliyordu. Kedi geçmeyen bir öksürüğe yakalanınca kadın onu 8 Ocak 2026'da veterinere götürdü.

Veterinerde okutulan mikroçip, kedinin Sire çiftine ait olduğunu gösterdi. Çiftin kayıtlı telefon numaraları artık kullanılmıyordu ama adres bilgisi sayesinde onlara ulaşıldı. Patrick Sire, 9 Ocak'ta Homps'a giderek zayıflamış ama sağlıklı olan Filou'yu eve götürdü.