Tatilde Kaybolan Kedi 5 Ay Sonra Eve Döndü: 250 Kilometre Yol Katetti
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Filou benzin istasyonunda araçtan kayboldu
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Beş ay sonra evine yakın bir köyde ortaya çıktı
Kedinin hangi yoldan geldiği bilinmiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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