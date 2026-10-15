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Yaşam
Hareket Halindeki Trene Uçak İndirdi: Ardından Yeniden Havalandı

Hareket Halindeki Trene Uçak İndirdi: Ardından Yeniden Havalandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 15:16
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İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa, 15 Şubat 2026'da Afyonkarahisar'da saatte 120 kilometre hızla giden bir yük treninin üzerine uçağını indirdi. Pilot, kısa süre sonra aynı platformdan yeniden havalandı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Uçak trenin dokuzuncu konteynerine indi

Uçak trenin dokuzuncu konteynerine indi

Costa, tek kişilik ve pistonlu motorlu bir akrobasi uçağı olan Zivko Edge 540 ile uçtu. Uçağı trenin dokuzuncu konteynerine kurulan küçük bir platforma indirdi. Yaklaşma, iniş ve kalkış 2,5 kilometrelik bir demir yolu bölümünde, yaklaşık 50 saniye içinde tamamlandı.

Tren saatte 120 kilometre hızla ilerlerken Costa uçağı saatte yaklaşık 87 kilometreye, kontrol edilebilecek en düşük hıza yakın bir seviyeye indirdi. Uçağın kanat açıklığı 7,5 metre, iniş takımının genişliği ise 1,7 metre.

Pilot son yaklaşmada platformu göremedi

Pilot son yaklaşmada platformu göremedi

Son yaklaşma kör iniş olarak yapıldı. Uçağın duruşu ve trenin boyutları yüzünden platform Costa'nın görüş alanının dışında kaldı. Trenin yarattığı türbülans ve değişken hava akımı yüzünden pilot, uçağı trenle hizada tutmak için sürekli düzeltme yapmak zorunda kaldı.

Costa, projenin kariyerinin en zorlu işlerinden biri olduğunu, çok küçük ve hareket eden bir piste kör iniş yapmanın tam bir odaklanma gerektirdiğini söyledi. Projenin havacılık danışmanı Filippo Barbero da en kritik noktanın trenle hizalanmak olduğunu ve hassasiyetin kusursuz olması gerektiğini anlattı.

Hazırlıklar 2024'te başladı

Hazırlıklar 2024'te başladı

Hareket eden bir trende prova yapmak mümkün olmadığı için ekip simülasyonlar ve aerodinamik analizlerle çalıştı. Costa, Avusturya'da zamanlama ve tepki süresi üzerine özel bir antrenman programından geçti. Hırvatistan'ın Pula kentinde ise üç gün boyunca hareketli bir platformla deneme yapıldı.

Uçakta büyük bir yapısal değişiklik yapılmadı, yalnızca düşük hızda uçuş için kanatlara küçük aerodinamik eklentiler takıldı. Costa daha önce de Türkiye'de dikkat çekmişti. Pilot, 2021'de İstanbul yakınlarındaki otoyol tünellerinin içinden uçarak geçmişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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