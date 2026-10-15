Hareket Halindeki Trene Uçak İndirdi: Ardından Yeniden Havalandı
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İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa, 15 Şubat 2026'da Afyonkarahisar'da saatte 120 kilometre hızla giden bir yük treninin üzerine uçağını indirdi. Pilot, kısa süre sonra aynı platformdan yeniden havalandı.
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Uçak trenin dokuzuncu konteynerine indi
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Pilot son yaklaşmada platformu göremedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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