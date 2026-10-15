Hareket Halindeki Trene Uçak İndirdi: Ardından Yeniden Havalandı

Costa, tek kişilik ve pistonlu motorlu bir akrobasi uçağı olan Zivko Edge 540 ile uçtu. Uçağı trenin dokuzuncu konteynerine kurulan küçük bir platforma indirdi. Yaklaşma, iniş ve kalkış 2,5 kilometrelik bir demir yolu bölümünde, yaklaşık 50 saniye içinde tamamlandı.

Tren saatte 120 kilometre hızla ilerlerken Costa uçağı saatte yaklaşık 87 kilometreye, kontrol edilebilecek en düşük hıza yakın bir seviyeye indirdi. Uçağın kanat açıklığı 7,5 metre, iniş takımının genişliği ise 1,7 metre.