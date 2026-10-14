Motosikletle 110 Metrelik Yokuşu Çıkmaya Çalışıyorlar: Zirveye Ulaşabilen Çok Az

Portekiz'in Silves kentinde her yıl düzenlenen Subida Impossível, yani İmkansız Tırmanış, dünyanın en zor motokros yarışlarından biri olarak biliniyor. Deneyimli sürücüler 110 metrelik kayalık bir tepeyi tırmanmaya çalışıyor, ancak yirmi yılı aşkın sürede parkuru tamamlayabilenlerin sayısı bir avucu geçmiyor.

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