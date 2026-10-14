Motosikletle 110 Metrelik Yokuşu Çıkmaya Çalışıyorlar: Zirveye Ulaşabilen Çok Az
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Portekiz'in Silves kentinde her yıl düzenlenen Subida Impossível, yani İmkansız Tırmanış, dünyanın en zor motokros yarışlarından biri olarak biliniyor. Deneyimli sürücüler 110 metrelik kayalık bir tepeyi tırmanmaya çalışıyor, ancak yirmi yılı aşkın sürede parkuru tamamlayabilenlerin sayısı bir avucu geçmiyor.
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Parkurun eğimi bazı noktalarda yüzde 80'i aşıyor.
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Parkuru tamamlamak için ayakların yere hiç değmemesi gerekiyor.
Organizatörler başarının sırrını kontrol ve kararlılık olarak görüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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