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Motosikletle 110 Metrelik Yokuşu Çıkmaya Çalışıyorlar: Zirveye Ulaşabilen Çok Az

Motosikletle 110 Metrelik Yokuşu Çıkmaya Çalışıyorlar: Zirveye Ulaşabilen Çok Az

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 19:07
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Portekiz'in Silves kentinde her yıl düzenlenen Subida Impossível, yani İmkansız Tırmanış, dünyanın en zor motokros yarışlarından biri olarak biliniyor. Deneyimli sürücüler 110 metrelik kayalık bir tepeyi tırmanmaya çalışıyor, ancak yirmi yılı aşkın sürede parkuru tamamlayabilenlerin sayısı bir avucu geçmiyor.

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Parkurun eğimi bazı noktalarda yüzde 80'i aşıyor.

Parkurun eğimi bazı noktalarda yüzde 80'i aşıyor.

110 metre profesyonel sürücüler için kısa bir mesafe gibi görünebilir. Ancak parkurun eğimi bazı yerlerde yüzde 80'in üzerine çıkıyor, zemin tahmin edilemez ve yol oldukça dar.

Kayalık zemin motosikletin yere tutunmasını zorlaştırıyor. Motoru fazla zorlayan sürücü kontrolü kaybedebiliyor, yeterince zorlamayan ise yerçekimine karşı koyamıyor.

Parkuru tamamlamak için ayakların yere hiç değmemesi gerekiyor.

Parkuru tamamlamak için ayakların yere hiç değmemesi gerekiyor.

Sürücülerin tepeye ayaklarını yere değdirmeden ve parkurun belirlenmiş çizgilerinin dışına çıkmadan ulaşması gerekiyor. Parkuru tamamlamak çok zor olduğu için yarışı çoğu zaman tepeye en çok yaklaşan sürücü kazanıyor.

2024'teki yarışta João Lourenço bitiş çizgisini geçti, ancak çizgilerin dışına çıktığı için diskalifiye edildi. Birinciliği, motosikletinden düşmeden önce 72 metre 50 santimetre tırmanan Luís Romão aldı.

Organizatörler başarının sırrını kontrol ve kararlılık olarak görüyor.

Organizatörler başarının sırrını kontrol ve kararlılık olarak görüyor.

Yarışı düzenleyen Albufeira Motosiklet Kulübü, sürücünün motosikletini kontrol etme becerisinin ve kararlılığının başarıda belirleyici olduğunu vurguluyor. Kulüp, zorlu arazinin hem sürücüleri hem de motosikletleri sınırlarına kadar zorladığını söylüyor.

Yarışta sakatlık nadiren yaşanıyor, ancak bazı katılımcılar motosikletlerinin ciddi hasar gördüğünü anlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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