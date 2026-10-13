Monopoly Oyunundaki Bütün Yerleri Gerçekte Gezdi: 91 Dakikada Bitirdi

Guinness kuralları gereği her konumda kanıt olarak fotoğraf çekmesi gerekiyordu, bunun için kolay tanınan tabela ve yapılar seçti. Oxford Street'te fotoğraf çekmeyi unutup birkaç metre geri döndü, Leicester Square'e giderken de bir süre yanlış yola saptı.

Kırmızı ışıklarda iki üç dakika beklediği oldu, ancak Barbosa bu molalarda biraz dinlenebildiğini anlattı. Rotanın yaklaşık yüzde 95'ini ezberleyen koşucuyu bitiş noktasında kronometreyi durduran bağımsız tanıklar karşıladı.