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Monopoly Oyunundaki Bütün Yerleri Gerçekte Gezdi: 91 Dakikada Bitirdi

Monopoly Oyunundaki Bütün Yerleri Gerçekte Gezdi: 91 Dakikada Bitirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 13:29
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Brezilyalı Joabe Bayer Barbosa, Monopoly'nin Londra tahtasındaki 28 konumun hepsini gerçek hayatta koşarak dolaştı. Rotayı 1 saat 31 dakika 14 saniyede tamamlayan Barbosa, Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

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Barbosa rekor denemesine 27 Şubat sabahı Old Kent Road'dan başladı.

Barbosa rekor denemesine 27 Şubat sabahı Old Kent Road'dan başladı.

Brezilya'da doğup Londra'da büyüyen Barbosa, psikoloji doktorası için daha sonra Chicago'ya taşındı. Ailesi Brezilya ile İngiltere arasında yaşadığı için şehri iyi tanıyan Barbosa, denemeyi 27 Şubat'ta saat 07.00'de başlattı.

Konumlar şehrin farklı noktalarına dağıldığı için haritalar üzerinde uzun süre çalıştı ve kestirme yollar aradı. Tahtadaki sırayı izlemek yerine daha hızlı bir rota çizdi, Old Kent Road'dan Fenchurch Street İstasyonu'na, oradan da Whitechapel Road'a koştu.

Her durakta fotoğraf çekmek ve kırmızı ışıkta beklemek koşuyu zorlaştırdı.

Her durakta fotoğraf çekmek ve kırmızı ışıkta beklemek koşuyu zorlaştırdı.

Guinness kuralları gereği her konumda kanıt olarak fotoğraf çekmesi gerekiyordu, bunun için kolay tanınan tabela ve yapılar seçti. Oxford Street'te fotoğraf çekmeyi unutup birkaç metre geri döndü, Leicester Square'e giderken de bir süre yanlış yola saptı.

Kırmızı ışıklarda iki üç dakika beklediği oldu, ancak Barbosa bu molalarda biraz dinlenebildiğini anlattı. Rotanın yaklaşık yüzde 95'ini ezberleyen koşucuyu bitiş noktasında kronometreyi durduran bağımsız tanıklar karşıladı.

Barbosa, 2018'den beri kırılamayan rekoru 14 dakikadan fazla geliştirdi.

Barbosa, 2018'den beri kırılamayan rekoru 14 dakikadan fazla geliştirdi.

Önceki rekor İngiliz Alex Radford'a aitti. Radford aynı rotayı 5 Ağustos 2018'de 1 saat 45 dakika 35 saniyede tamamlamıştı, Barbosa ise yarı maratona yakın mesafeyi ondan 14 dakika 21 saniye daha kısa sürede koştu.

Rotadaki en sevdiği yerin Mayfair olduğunu söyleyen Barbosa, oyunun en pahalı arsasının gerçekte de pahalı göründüğünü anlattı. Koşucunun başka Guinness rekorları da var, terlikle ve şişme kostümle en hızlı yarı maraton dereceleri de ona ait.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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