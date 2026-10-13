Monopoly Oyunundaki Bütün Yerleri Gerçekte Gezdi: 91 Dakikada Bitirdi
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Barbosa rekor denemesine 27 Şubat sabahı Old Kent Road'dan başladı.
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Her durakta fotoğraf çekmek ve kırmızı ışıkta beklemek koşuyu zorlaştırdı.
Barbosa, 2018'den beri kırılamayan rekoru 14 dakikadan fazla geliştirdi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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