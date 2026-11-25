Tuvalet Arızası Yüzünden Kaybedilen Denizaltı Gerçek Mi? Su Altında Çalışmanın 8 Zorluğu
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14 Nisan 1945'te Alman denizaltısı U-1206, İskoçya açıklarında 60 metre derindeyken bir tuvalet arızası yüzünden su almaya başladı ve bir daha limana dönemedi. Bugünün denizaltılarında böyle bir kaza beklenmiyor ama su altında aylar geçirmek hâlâ kolay değil. Duştan uykuya, mürettebatın gündelik hayatından 8 ayrıntıyı donanma ve müze kaynaklarından topladık.
1. Bir tuvalet arızası, U-1206'yı savaşın bitmesine 24 gün kala yüzeye çıkardı
2. Duş iki dakikayı bulmuyor
3. Su altında gün uzun süre 18 saatti
4. Yatağınız sizden önce ısınmış olabilir
5. Spor ayakkabı burada iş kıyafeti sayılıyor
6. Su altında kalma süresini kiler belirliyor
7. Evden gelen mesajın kelime sınırı var
8. Denizaltıcıların gayriresmî oyunu bir kâğıt oyunu
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