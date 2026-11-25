U-1206'da derinde de çalışabilen, yüksek basınçlı yeni bir tuvalet vardı. Kullanımı karmaşıktı, bu iş için eğitilmiş bir denizcinin yardımı gerekiyordu. 14 Nisan 1945'te Peterhead açıklarında bu düzenek yüzünden tekneye deniz suyu doldu. Su, tuvaletin altındaki akülere ulaşınca klor gazı çıktı ve komutan Karl-Adolf Schlitt yüzeye çıkmak zorunda kaldı. Tekne orada İngiliz uçaklarının saldırısına uğradı, dalamayacak kadar hasar aldı. Schlitt de denizaltıyı kendi eliyle batırdı. Tekne terk edilirken 3 denizci boğuldu, 46 kişi esir düştü. Arızanın nasıl başladığı konusunda anlatılar ayrışıyor. Bir kaynağa göre yardıma çağrılan teknisyen yanlış vanayı açtı, komutanın raporuna göre ise Schlitt o sırada makine dairesindeydi.