ABD'nin tanınmış görgü köşesi Miss Manners 2016'da, konuktan ayakkabısını çıkarmasını istemenin döşemeyi misafirin rahatından üstün tutmak olduğunu yazdı. Görgü yazarı Peggy Post ise ev sahibinin bunu isteyebileceğini savunuyor. CBS News anketinde 30 yaş altındakilerin yarıya yakını misafirinden ayakkabısını çıkarmasını istediğini söyledi, 45 yaş üstünde bunu yapan çok az. Katılımcıların neredeyse tamamı ise böyle bir isteği makul buluyor. Yani ortada yazılı bir kural yok, süren bir nezaket tartışması var.