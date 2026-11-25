Bazı Ülkelerde Eve Neden Ayakkabıyla Girilir? Amerikalıların Çoğu Da Aslında Kapıda Çıkarıyor
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CBS News ile YouGov'un Mayıs 2023 anketinde Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi evde ayakkabısını çıkardığını söyledi. Peki dizilerde gördüğümüz o ayakkabılı salonlar nereden çıkıyor?
1. Önce bir düzeltme: Amerikalıların çoğu da evde ayakkabısını çıkarıyor.
2. Misafire “ayakkabını çıkar” demek orada kabalık sayılabiliyor.
3. Bizde eşik, sokağın bittiği yer.
4. “Batı ayakkabıyla girer” demek de doğru değil.
5. Tabanın altında ne var?
6. Yine de ayakkabıyla girenin hasta olduğunu gösteren bir kanıt yok.
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