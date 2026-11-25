Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname, 41 ilin valisini değiştirdi; 14 vali de İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Listede en dikkat çeken isimlerden biri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü yürüten Ramazan Bal oldu.

Bal'ın gittiği Karabük'te görevi o güne kadar Oktay Çağatay yürütüyordu. Çağatay ise aynı kararnameyle Sivas Valiliği'ne atandı.