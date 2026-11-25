Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Yıllık Koruma Müdürü Ramazan Bal Vali Oldu: Yeni Görev Yeri Karabük Valiliği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana yaklaşık 14 yıldır koruma teşkilatında üst düzey görevler yürüten Ramazan Bal, valiler kararnamesiyle Karabük Valiliği'ne atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişirken Bal, o güne dek Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kaynak: Mynet
Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Karabük Valisi olarak atandı.
Bal'ın koruma kariyeri 2012'de Başbakanlık Koruma Dairesi ile başladı, 2019'da genel müdürlükle sürdü.
Karabük'ün yeni valisinin özgeçmişinde Gürcistan'dan Afganistan'a uzanan görevler ve iki ders kitabı var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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