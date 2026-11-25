TRT Dizisi İptal Edildi, Kalan 3 Dizi de Düşüşte: 24 Kasım Salı Reyting Sonuçları
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24 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı.
TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayını iptal edilince salı akşamı üç dizinin yarışına sahne oldu. Ancak Mehmed'in boş bıraktığı akşam rakiplerine yaramadı. Anne Yarısı, Haysiyet ve Tuzlu Kahve'nin TOTAL, AB ve ABC1'deki 9 reytinginden 8'i düştü. Peki tek yükselen hangisi oldu?
İşte 24 Kasım Salı reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Anne Yarısı, ABC1'de yükselen tek dizi oldu ama TOTAL'deki zirvesini kaybederek 3. sıraya geriledi.
Tuzlu Kahve, AB'de 1,12 puan kaybederek akşamın en sert düşüşünü yaşadı ve iki listedeki zirvesini bıraktı.
Final kararı alınan Haysiyet, AB'de altı basamak birden kaybederek 9. sıraya düştü.
24 Kasım Salı TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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