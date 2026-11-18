4 Diziden Yalnızca 1'i Yükseliş Yaşadı: 17 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
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17 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı.
Yeni bölümleriyle ekrana gelen dört dizinin TOTAL, AB ve ABC1'deki 12 reytinginden yalnızca biri yükseldi. Anne Yarısı TOTAL'de zirveyi bırakmadı, Tuzlu Kahve AB ve ABC1'de yine birinci oldu. Peki salı akşamının tek yükselen dizisi hangisi oldu?
İşte 17 Kasım Salı reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Anne Yarısı, TOTAL'de 5,18 reytingle zirvedeki yerini korudu ancak üç listede de geriledi.
Tuzlu Kahve, TOTAL'de 4,36 reytingle salı akşamı yükselişe geçen tek dizi oldu.
Haysiyet, AB'de reytingi düşmesine rağmen 5. sıradan 3. sıraya yükseldi.
Mehmed: Fetihler Sultanı, AB'de 0,73 puan kaybederek 2. sıradan 5. sıraya geriledi.
17 Kasım Salı TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Anne Yarısı
Total: 5,18 (1)
AB: 2,94 (6)
ABC1: 4,14 (3)
Haysiyet
Total: 4,50 (4)
AB: 3,20 (3)
ABC1: 3,69 (6)
Tuzlu Kahve
Total: 4,36 (5)
AB: 5,03 (1)
ABC1: 4,84 (1)
Mehmed: Fetihler Sultanı
Total: 3,55 (7)
AB: 3,02 (5)
ABC1: 4,09 (4)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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