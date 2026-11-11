İptal Edilen 4 Dizi Geri Döndü, Zirveyi 2 Dizi Paylaştı: 10 Kasım Salı Reyting Sonuçları

Star TV dizisi TOTAL'de 4,04 reytingle 6. sırada kalsa da AB ve ABC1'de rakiplerine şans tanımadı. Dizi 27 Ekim'de de bu iki listenin zirvesindeydi; geçen hafta tekrar bölümüyle bile AB'de 6. sıraya yerleşmeyi başarmıştı.

AB'deki fark da dikkat çekti. Tuzlu Kahve'nin en yakın takipçisi olan Mehmed: Fetihler Sultanı 3,75'te kaldı; iki dizi arasındaki fark 1,51 puan oldu.