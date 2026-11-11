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İptal Edilen 4 Dizi Geri Döndü, Zirveyi 2 Dizi Paylaştı: 10 Kasım Salı Reyting Sonuçları

İptal Edilen 4 Dizi Geri Döndü, Zirveyi 2 Dizi Paylaştı: 10 Kasım Salı Reyting Sonuçları

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 12:10
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10 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı.

Geçen salı Galatasaray-Stuttgart maçı karşısında tekrar bölümlerle yetinen diziler, bu hafta yeni bölümleriyle ekrana döndü. Anne Yarısı TOTAL'de zirveyi geri alırken AB ve ABC1'de kazanan yine Tuzlu Kahve oldu. Peki Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı hangi sıralarda yer aldı?

İşte 10 Kasım Salı reyting sonuçları...

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Anne Yarısı, yeni bölümüyle TOTAL'de 5,79 reyting alarak akşamın en çok izlenen yapımı oldu.

Anne Yarısı, yeni bölümüyle TOTAL'de 5,79 reyting alarak akşamın en çok izlenen yapımı oldu.

NOW dizisi geçen hafta tekrar bölümüyle TOTAL'de 2,37 reytingde kalmış ve 10. sıraya gerilemişti. Yeni bölümle birlikte dizi TOTAL'de yeniden birinci sıraya yükseldi; 27 Ekim'de aldığı 6,00'lık reytingin ise biraz gerisinde kaldı.

Ancak tablo diğer listelerde farklıydı. Anne Yarısı ABC1'de 4,86 ile 2. sırada yer alırken AB'de 3,51 ile 6. oldu. Üstelik AB'de, yeni bölümle yayınlanan dört dizinin en düşük reytingini alan yapım da Anne Yarısı oldu.

Tuzlu Kahve, AB'de 5,26 ve ABC1'de 4,95 reytingle iki listenin de zirvesine yerleşti.

Tuzlu Kahve, AB'de 5,26 ve ABC1'de 4,95 reytingle iki listenin de zirvesine yerleşti.

Star TV dizisi TOTAL'de 4,04 reytingle 6. sırada kalsa da AB ve ABC1'de rakiplerine şans tanımadı. Dizi 27 Ekim'de de bu iki listenin zirvesindeydi; geçen hafta tekrar bölümüyle bile AB'de 6. sıraya yerleşmeyi başarmıştı.

AB'deki fark da dikkat çekti. Tuzlu Kahve'nin en yakın takipçisi olan Mehmed: Fetihler Sultanı 3,75'te kaldı; iki dizi arasındaki fark 1,51 puan oldu.

Haysiyet, TOTAL'de 4,78 reytingle maç haftası öncesindeki sonucunun üzerine çıktı.

Haysiyet, TOTAL'de 4,78 reytingle maç haftası öncesindeki sonucunun üzerine çıktı.

Kanal D dizisi 27 Ekim'de yeni bölümüyle TOTAL'de 4,67 reyting almış, geçen hafta ise tekrar bölümüyle 2,34'e düşmüştü.

Bu hafta TOTAL'de 4,78 ile 4. sıraya yerleşen Haysiyet, AB'de 3,64 ile 5., ABC1'de 4,18 ile 6. oldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı TOTAL'de 9. sırada kalsa da AB'de 3,75 reytingle ikinci oldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı TOTAL'de 9. sırada kalsa da AB'de 3,75 reytingle ikinci oldu.

Geçen salı maç yayını nedeniyle ekrana gelmeyen TRT 1 dizisi, yeni bölümüyle TOTAL'de 3,71 reyting aldı. ABC1'de ise 4,32 ile 5. sıraya yerleşti.

Dizinin TOTAL ile AB arasındaki 7 sıralık farkı gözden kaçmadı. TOTAL'de dört dizinin en gerisinde kalan Mehmed: Fetihler Sultanı, AB'de Anne Yarısı ve Haysiyet'in önüne geçmeyi başardı.

10 Kasım Salı TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Anne Yarısı

Total: 5,79 (1)

AB: 3,51 (6)

ABC1: 4,86 (2)

Haysiyet

Total: 4,78 (4)

AB: 3,64 (5)

ABC1: 4,18 (6)

Tuzlu Kahve

Total: 4,04 (6)

AB: 5,26 (1)

ABC1: 4,95 (1)

Mehmed: Fetihler Sultanı

Total: 3,71 (9)

AB: 3,75 (2)

ABC1: 4,32 (5)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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