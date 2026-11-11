İptal Edilen 4 Dizi Geri Döndü, Zirveyi 2 Dizi Paylaştı: 10 Kasım Salı Reyting Sonuçları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
10 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı.
Geçen salı Galatasaray-Stuttgart maçı karşısında tekrar bölümlerle yetinen diziler, bu hafta yeni bölümleriyle ekrana döndü. Anne Yarısı TOTAL'de zirveyi geri alırken AB ve ABC1'de kazanan yine Tuzlu Kahve oldu. Peki Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı hangi sıralarda yer aldı?
İşte 10 Kasım Salı reyting sonuçları...
Anne Yarısı, yeni bölümüyle TOTAL'de 5,79 reyting alarak akşamın en çok izlenen yapımı oldu.
Tuzlu Kahve, AB'de 5,26 ve ABC1'de 4,95 reytingle iki listenin de zirvesine yerleşti.
Haysiyet, TOTAL'de 4,78 reytingle maç haftası öncesindeki sonucunun üzerine çıktı.
Mehmed: Fetihler Sultanı TOTAL'de 9. sırada kalsa da AB'de 3,75 reytingle ikinci oldu.
10 Kasım Salı TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Anne Yarısı
Total: 5,79 (1)
AB: 3,51 (6)
ABC1: 4,86 (2)
Haysiyet
Total: 4,78 (4)
AB: 3,64 (5)
ABC1: 4,18 (6)
Tuzlu Kahve
Total: 4,04 (6)
AB: 5,26 (1)
ABC1: 4,95 (1)
Mehmed: Fetihler Sultanı
Total: 3,71 (9)
AB: 3,75 (2)
ABC1: 4,32 (5)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın