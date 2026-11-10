Tuzlu Kahve’de “Ünver” Cengiz Bozkurt’tan Erdal Bakkal Göndermesi
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Tuzlu Kahve’nin 10. bölümünde Aybüke, Cengiz Bozkurt’un canlandırdığı Ünver’e ona çok benzettiği bir tuzluk getirdi. Ünver’in “Gidip bakkal açacağım” diye başlayan sözleri, göndermenin kime olduğunu iyice belli etti. Sahne, Leyla ile Mecnun’un final senaryosunda Erdal Bakkal’ın aslında bir tuzluk olduğu sırrını akıllara getirdi.
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Tuzlu Kahve'de Aybüke, Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı Ünver'e ona çok benzettiği bir tuzluk getirdi.
"Gidip bakkal açacağım" diyen Ünver'in sözleriyle gönderme daha da belli oldu.
Leyla ile Mecnun'un final senaryosunda Erdal Bakkal aslında bir tuzluktu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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