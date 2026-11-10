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Tuzlu Kahve’de “Ünver” Cengiz Bozkurt’tan Erdal Bakkal Göndermesi

Tuzlu Kahve’de “Ünver” Cengiz Bozkurt’tan Erdal Bakkal Göndermesi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 23:17
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Tuzlu Kahve’nin 10. bölümünde Aybüke, Cengiz Bozkurt’un canlandırdığı Ünver’e ona çok benzettiği bir tuzluk getirdi. Ünver’in “Gidip bakkal açacağım” diye başlayan sözleri, göndermenin kime olduğunu iyice belli etti. Sahne, Leyla ile Mecnun’un final senaryosunda Erdal Bakkal’ın aslında bir tuzluk olduğu sırrını akıllara getirdi.

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Tuzlu Kahve'de Aybüke, Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı Ünver'e ona çok benzettiği bir tuzluk getirdi.

Tuzlu Kahve'de Aybüke, Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı Ünver'e ona çok benzettiği bir tuzluk getirdi.

Star TV'de 10 Kasım akşamı ekrana gelen 10. bölümde dikkat çekici bir sahne yer aldı. Ceren Moray'ın canlandırdığı Aybüke, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Ünver İpekli'ye bir tuzluk getirdi. Gerekçesi ise tuzluğu Ünver'e çok benzetmesiydi.

İlk bakışta sıradan bir şaka gibi görünen bu an, Leyla ile Mecnun izleyicilerinin gözünden kaçmadı. Çünkü Cengiz Bozkurt'un adı yıllardır tek bir karakterle anılıyor: Erdal Bakkal.

"Gidip bakkal açacağım" diyen Ünver'in sözleriyle gönderme daha da belli oldu.

"Gidip bakkal açacağım" diyen Ünver'in sözleriyle gönderme daha da belli oldu.

Sahnenin devamında Ünver'in söyledikleri, göndermenin tesadüf olmadığını gösterdi:

'Vallahi bırakacağım bu işleri. Gidip bakkal açacağım, mahalle bakkalı. Bıyık bırakacağım, simsiyah boyayacağım. Tavuk döner satacağım.'

Mahalle bakkalı, simsiyah bıyık ve tavuk döner... Leyla ile Mecnun'u izleyenler için bu üç detayın kime ait olduğu belliydi. Kireçburnu'nun cimri bakkalı Erdal, dükkânında sattığı tavuk dönerle de hafızalara kazınmıştı.

Leyla ile Mecnun'un final senaryosunda Erdal Bakkal aslında bir tuzluktu.

Leyla ile Mecnun'un final senaryosunda Erdal Bakkal aslında bir tuzluktu.

Peki tuzluk neden bu kadar önemliydi?

Dizinin senaristi Burak Aksak, 2013'te 'Ben De Özledim' dizisinde Leyla ile Mecnun'un final senaryosunu anlatmıştı. Bu senaryoya göre Mecnun, geçirdiği bir kaza sonucu yatağa bağlı kalmıştı ve Kireçburnu'nda yaşanan her şey onun hayal dünyasında geçiyordu.

Karakterlerin gerçek halleri de bir bir açıklanmıştı. İsmail Abi bir Japon balığı, Yavuz pencereden sarkan bir ağaç dalı, Ak Sakallı Dede ise eve gelen doktordu. Erdal Bakkal ise bir tuzluktu.

Tuzlu Kahve'deki sahne, işte bu unutulmaz finale yapılmış bir selam olarak akıllara geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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