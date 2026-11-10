Tuzlu Kahve’de “Ünver” Cengiz Bozkurt’tan Erdal Bakkal Göndermesi

Peki tuzluk neden bu kadar önemliydi?

Dizinin senaristi Burak Aksak, 2013'te 'Ben De Özledim' dizisinde Leyla ile Mecnun'un final senaryosunu anlatmıştı. Bu senaryoya göre Mecnun, geçirdiği bir kaza sonucu yatağa bağlı kalmıştı ve Kireçburnu'nda yaşanan her şey onun hayal dünyasında geçiyordu.

Karakterlerin gerçek halleri de bir bir açıklanmıştı. İsmail Abi bir Japon balığı, Yavuz pencereden sarkan bir ağaç dalı, Ak Sakallı Dede ise eve gelen doktordu. Erdal Bakkal ise bir tuzluktu.

Tuzlu Kahve'deki sahne, işte bu unutulmaz finale yapılmış bir selam olarak akıllara geldi.