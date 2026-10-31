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Tuzlu Kahve'nin Candan'ı ve Taylan'ı Aşk-ı Memnu'yu İzlememiş: Eda Ece'den Tepki Geldi

Tuzlu Kahve'nin Candan'ı ve Taylan'ı Aşk-ı Memnu'yu İzlememiş: Eda Ece'den Tepki Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 15:01
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Tuzlu Kahve setinin en eğlenceli itirafı bu kez Aşk-ı Memnu üzerinden geldi! İki oyuncunun Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden birini hiç izlemediği ortaya çıktı. Eda Ece'nin tepkisi ise gecikmedi.

KAYNAK: Enis Arıkan ile Boş Ders

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'nin Candan ve Taylan'ının Aşk-ı Memnu'yu hiç izlemediği ortaya çıktı. Dizinin Derin'i Eda Ece, ikiliye Aşk-ı Memnu ödevi verdi.

Tuzlu Kahve'nin Candan ve Taylan'ının Aşk-ı Memnu'yu hiç izlemediği ortaya çıktı. Dizinin Derin'i Eda Ece, ikiliye Aşk-ı Memnu ödevi verdi.

Star TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Tuzlu Kahve'nin Derin ve Candan'ı Eda Ece ile Şevval Sam, rol arkadaşları Enis Arıkan'ın sunduğu Boş Ders programına konuk oldu. 

Sohbet Aşk-ı Memnu'ya geldiğinde Şevval Sam ve Enis Arıkan'ın diziyi izlemediği anlaşıldı. Bu itirafa şaşıran Eda Ece, ikiliye 'Hemen bu akşam YouTube'a birinci bölüm yaz. Bu genel kültürdür, ayıp be.' sözleriyle sitem etti.

Buradan izleyebilirsiniz:

Üstelik Tuzlu Kahve, Aşk-ı Memnu'ya göz kırpan sahneleriyle defalarca gündem oldu.

Üstelik Tuzlu Kahve, Aşk-ı Memnu'ya göz kırpan sahneleriyle defalarca gündem oldu.

İşin ironik tarafı da tam burada başlıyor. Tuzlu Kahve, ilk bölümünden bu yana eski dizilere yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor ve bu listenin en parlak duraklarından biri de Aşk-ı Memnu.

Dizide Feryal İpekli'yi canlandıran Nebahat Çehre, yıllar önce Firdevs Yöreoğlu olarak ekrana taşıdığı kurşun döktürme sahnesini Tuzlu Kahve'de yeniden canlandırmıştı. 8. bölüm fragmanında ise Feryal'in kızı Elit'e söylediği 'Aptallık etme, sen Elit İpekli'sin!' cümlesi, Firdevs Hanım'ın Bihter'e söylediği o unutulmaz repliği akıllara getirmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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