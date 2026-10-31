Tuzlu Kahve'nin Candan'ı ve Taylan'ı Aşk-ı Memnu'yu İzlememiş: Eda Ece'den Tepki Geldi
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Tuzlu Kahve setinin en eğlenceli itirafı bu kez Aşk-ı Memnu üzerinden geldi! İki oyuncunun Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden birini hiç izlemediği ortaya çıktı. Eda Ece'nin tepkisi ise gecikmedi.
KAYNAK: Enis Arıkan ile Boş Ders
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Tuzlu Kahve'nin Candan ve Taylan'ının Aşk-ı Memnu'yu hiç izlemediği ortaya çıktı. Dizinin Derin'i Eda Ece, ikiliye Aşk-ı Memnu ödevi verdi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Üstelik Tuzlu Kahve, Aşk-ı Memnu'ya göz kırpan sahneleriyle defalarca gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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