Tuzlu Kahve'nin Candan'ı ve Taylan'ı Aşk-ı Memnu'yu İzlememiş: Eda Ece'den Tepki Geldi

İşin ironik tarafı da tam burada başlıyor. Tuzlu Kahve, ilk bölümünden bu yana eski dizilere yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor ve bu listenin en parlak duraklarından biri de Aşk-ı Memnu.

Dizide Feryal İpekli'yi canlandıran Nebahat Çehre, yıllar önce Firdevs Yöreoğlu olarak ekrana taşıdığı kurşun döktürme sahnesini Tuzlu Kahve'de yeniden canlandırmıştı. 8. bölüm fragmanında ise Feryal'in kızı Elit'e söylediği 'Aptallık etme, sen Elit İpekli'sin!' cümlesi, Firdevs Hanım'ın Bihter'e söylediği o unutulmaz repliği akıllara getirmişti.