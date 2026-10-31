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Eda Ece'nin "Rolü Az" Diye Karşı Çıktığı Şevval Sam, Candan'ı Neden Kabul Ettiğini Anlattı

Eda Ece'nin "Rolü Az" Diye Karşı Çıktığı Şevval Sam, Candan'ı Neden Kabul Ettiğini Anlattı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 09:06
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Tuzlu Kahve'nin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Candan'ın perde arkasından yeni bir hikaye çıktı. Enis Arıkan'ın Boş Ders programına konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, rolün Şevval Sam'a nasıl geldiğini ilk kez bu kadar açık anlattı. Meğer Candan için ilk adımı atan isim Eda Ece değil, dizinin yönetmeniymiş!

KAYNAK: Enis Arıkan ile Boş Ders

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Enis Arıkan'ın Boş Ders'ine konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin kadro sürecine dair bilinmeyen bir detayı paylaştı.

Enis Arıkan'ın Boş Ders'ine konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin kadro sürecine dair bilinmeyen bir detayı paylaştı.

Star TV'de yayınlanan ve kısa sürede sezonun fenomen dizilerinden birine dönüşen Tuzlu Kahve'de Eda Ece Derin'i, Şevval Sam ise Adana şivesiyle gündem olan Candan'ı canlandırıyor. Dizinin kadrosunda yer alan Enis Arıkan'ın programında bir araya gelen ikili, sohbet sırasında Candan rolünün nasıl şekillendiğini anlattı.

Eda Ece daha önce Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda Tuzlu Kahve'nin oluşum sürecinde en başından beri masada olduğunu, Şevval Sam'ın adının da kadro sohbetlerinde geçtiğini söylemişti. Ancak Boş Ders'teki sohbet, işin Candan kısmının hiç de beklendiği gibi ilerlemediğini gösterdi.

Yönetmen Mustafa Kotan, Candan için Şevval Sam'ı istemiş; Eda Ece ise bu fikre ilk başta sıcak bakmamış.

Yönetmen Mustafa Kotan, Candan için Şevval Sam'ı istemiş; Eda Ece ise bu fikre ilk başta sıcak bakmamış.

Eda Ece'nin anlattığına göre Candan için Şevval Sam'ın adını ilk kez yönetmen Mustafa Kotan dile getirmiş. Ece ise arkadaşının Yasak Elma'da canlandırdığı Ender karakteriyle öne çıktığını, gerçek hayatta da çok şık ve bakımlı bir kadın olduğunu düşünerek rolün ona uymayacağını söylemiş.

Ece, o günleri şu sözlerle anlattı: 'Mustafa dedi ki ben Şevval'in Candan'ı oynamasını istiyorum. Dedim ki hani bu Yasak Elma'da Ender karakteriyle çok öne çıkmış ve normal hayatında öyle şeyleri çok taşıyan, çok güzel bir kadın... Bana 'Sen oynattın' diyor ama ben Candan'a layık görmedim onu.'

Şevval Sam ise asıl itirazın rolün büyüklüğüyle ilgili olduğunu söyledi: "Onu mutlaka bir şeye dönüştürürüm."

Şevval Sam ise asıl itirazın rolün büyüklüğüyle ilgili olduğunu söyledi: "Onu mutlaka bir şeye dönüştürürüm."

Şevval Sam, Eda Ece'nin sözlerine küçük bir düzeltmeyle karşılık verdi. Sam'ın anlattığına göre Ece'nin asıl çekincesi, Candan'ın ilk taslakta oldukça küçük bir rol olmasıymış. Yasak Elma'dan ikisinin de başrol olarak çıktığını hatırlatan Ece, arkadaşına 'Olmaz' demiş.

Şevval Sam ise bu tür hesapları hiç önemsemediğini şu sözlerle anlattı: 'Ben böyle şeylere bakmam. Biz ikimiz başrol olarak çıktık Yasak Elma'dan dedi. Ben de böyle şeye hiç takmam, onu mutlaka bir şeye dönüştürürüm.'

Görünen o ki Sam haklı çıktı! İlk bölümlerde Adana şivesi nedeniyle eleştiri de alan Candan, kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Bilezikleri, replikleri ve Aybüke'yle sahneleri sosyal medyada sık sık gündem olan karakter, Tuzlu Kahve'nin 41 ülkede yayınlanacağı haberiyle birlikte sınırları da aşmaya hazırlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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