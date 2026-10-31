Eda Ece'nin "Rolü Az" Diye Karşı Çıktığı Şevval Sam, Candan'ı Neden Kabul Ettiğini Anlattı
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Tuzlu Kahve'nin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Candan'ın perde arkasından yeni bir hikaye çıktı. Enis Arıkan'ın Boş Ders programına konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, rolün Şevval Sam'a nasıl geldiğini ilk kez bu kadar açık anlattı. Meğer Candan için ilk adımı atan isim Eda Ece değil, dizinin yönetmeniymiş!
KAYNAK: Enis Arıkan ile Boş Ders
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Enis Arıkan'ın Boş Ders'ine konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin kadro sürecine dair bilinmeyen bir detayı paylaştı.
Yönetmen Mustafa Kotan, Candan için Şevval Sam'ı istemiş; Eda Ece ise bu fikre ilk başta sıcak bakmamış.
Şevval Sam ise asıl itirazın rolün büyüklüğüyle ilgili olduğunu söyledi: "Onu mutlaka bir şeye dönüştürürüm."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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