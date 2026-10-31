Eda Ece'nin "Rolü Az" Diye Karşı Çıktığı Şevval Sam, Candan'ı Neden Kabul Ettiğini Anlattı

Star TV'de yayınlanan ve kısa sürede sezonun fenomen dizilerinden birine dönüşen Tuzlu Kahve'de Eda Ece Derin'i, Şevval Sam ise Adana şivesiyle gündem olan Candan'ı canlandırıyor. Dizinin kadrosunda yer alan Enis Arıkan'ın programında bir araya gelen ikili, sohbet sırasında Candan rolünün nasıl şekillendiğini anlattı.

Eda Ece daha önce Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda Tuzlu Kahve'nin oluşum sürecinde en başından beri masada olduğunu, Şevval Sam'ın adının da kadro sohbetlerinde geçtiğini söylemişti. Ancak Boş Ders'teki sohbet, işin Candan kısmının hiç de beklendiği gibi ilerlemediğini gösterdi.