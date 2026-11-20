Düşüş, Nasdaq'ta yüzde 2'ye yaklaşan kayıpların ve Anthropic cephesinde yüzde 11'i aşan değer kaybının yaşandığı zaman dilimine denk geldi. Fed'in faiz politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceğine dair fiyatlamalar da güçlendi. Kripto piyasa yapıcısı Wintermute, 60 bin doların altına inilme riskine daha önce dikkat çekmiş ve baskı unsurları arasında yeniden gündeme gelen faiz artırımı beklentisini, zayıflayan spot talebi ve daralan stablecoin arzını saymıştı. Kurum, günlük göreceli güç endeksinin 20 seviyelerine inerek aşırı satım bölgesine işaret ettiğini de vurguladı. Teknik açıdan 57 bin 800 ile 60 bin dolar aralığı, haziran ayı dip seviyelerini de barındıran sıradaki destek bölgesi olarak öne çıkıyor.