Bitcoin'de 60 Bin Dolar Eşiği Düştü ve Piyasada 1 Milyar Dolarlık Pozisyon Silindi
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ABD borsalarındaki satış dalgası kripto piyasasına da yansıdı ve Bitcoin gün içinde 59 bin 400 dolara kadar geriledi. Bu seviye, temmuz başından bu yana görülen en düşük fiyat oldu. Aynı saatlerde Ethereum 1.660 doların altına indi ve toplam kripto para piyasa değerinden son 24 saatte 90 milyar doları aşan tutar silindi.
Bitcoin 59 bin 400 doları gördü.
Tasfiyeler 1 milyar doları aştı.
Altcoinlerde kayıplar daha sert oldu.
Faiz artırımı beklentisi baskı yarattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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