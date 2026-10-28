article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Fed'in Faiz Kararı Belli Oldu: Yüzde 3,75 - 4,00 Aralığında Sabit Bırakıldı

Fed'in Faiz Kararı Belli Oldu: Yüzde 3,75 - 4,00 Aralığında Sabit Bırakıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 21:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fed, merakla beklenen faiz kararını Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'da açıkladı. ABD Merkez Bankası, faizi beklentiler dahilinde 3,75-4,00 aralığında sabit bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fed, küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı.

Fed, küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı.

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği toplantıdan çıkacak para politikası kararlarına odaklanmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), gecelik politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Karar, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlar açısından ekonomik verilerin önemini koruduğuna işaret etti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın