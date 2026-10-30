Kripto Devi Binance'te Güvenlik Depremi! 6,3 Milyar Dolar Buhar Oldu

Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao, X'teki paylaşımında kullanıcı fonlarının güvende olduğunu yineledi ve olayın 'Binance'e yönelik bir hack gibi göründüğünü' söyledi. Zhao, yaklaşık 971 milyon dolarlık varlığı donduran Tether'e ve yaklaşık 823 milyon dolarlık varlığı donduran Circle'a hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Diğer kurucu ortak Yi He ise saldırıdan kaynaklanan tüm kayıpların Binance tarafından karşılanacağını açıkladı. He, güvenlik kontrolleri, varlıkların dondurulması ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sürerken para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Borsa, Binance Alpha'da listelenen tokenlerin alım satımını da geçici olarak durdurdu.

İlk incelemelere göre olay, ele geçirilen bir DevOps mühendisine ait dizüstü bilgisayarla bağlantılı olabilir. Saldırganın bu bilgisayar üzerinden bir servis konteynerine eriştiği ve yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiği belirtiliyor. Binance, herhangi bir cüzdanın özel anahtarının sızdırıldığına dair kanıt bulunmadığını vurguladı.