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Kripto Devi Binance'te Güvenlik Depremi! 6,3 Milyar Dolar Buhar Oldu

Kripto Devi Binance'te Güvenlik Depremi! 6,3 Milyar Dolar Buhar Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 08:56
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, olası bir güvenlik ihlaline ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Saldırının tahmini toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olduğu, bunun yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmının zincir üzerinde dondurulduğu açıklandı. Borsa, inceleme sürerken para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu.

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Kripto devi Binance, siber saldırıyla sarsıldı: 6 milyar dolar buhar oldu.

Kripto devi Binance, siber saldırıyla sarsıldı: 6 milyar dolar buhar oldu.

Kripto para devi Binance’te olası bir güvenlik sorunu nedeniyle başlatılan inceleme devam ediyor. Platform, tedbir amacıyla para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya alırken dondurulan varlıkların büyüklüğüne ilişkin yeni bilgi paylaştı.

Binance, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada güvenlik ekiplerinin olası bir güvenlik sorununa ilişkin bilgileri aciliyetle incelediğini bildirdi. Açıklamada 'Kullanıcı fonları tamamen güvende' ifadesine yer verildi.

Borsanın sonraki güncellemesinde, doğrulanmış verilere göre yaklaşık 3 milyar dolarlık dijital varlığın zincir üzerinde dondurulduğu aktarıldı. Olaydan etkilenen toplam tutarın ise yaklaşık 6,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Binance, kullanıcılarını dolandırıcılara karşı da uyardı. Şirket, resmi olmayan bağlantılara, mesajlara ve hesap bilgisi isteyen taleplere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

"Binance'e yönelik bir hack gibi görünüyor."

"Binance'e yönelik bir hack gibi görünüyor."

Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao, X'teki paylaşımında kullanıcı fonlarının güvende olduğunu yineledi ve olayın 'Binance'e yönelik bir hack gibi göründüğünü' söyledi. Zhao, yaklaşık 971 milyon dolarlık varlığı donduran Tether'e ve yaklaşık 823 milyon dolarlık varlığı donduran Circle'a hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Diğer kurucu ortak Yi He ise saldırıdan kaynaklanan tüm kayıpların Binance tarafından karşılanacağını açıkladı. He, güvenlik kontrolleri, varlıkların dondurulması ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sürerken para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Borsa, Binance Alpha'da listelenen tokenlerin alım satımını da geçici olarak durdurdu.

İlk incelemelere göre olay, ele geçirilen bir DevOps mühendisine ait dizüstü bilgisayarla bağlantılı olabilir. Saldırganın bu bilgisayar üzerinden bir servis konteynerine eriştiği ve yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiği belirtiliyor. Binance, herhangi bir cüzdanın özel anahtarının sızdırıldığına dair kanıt bulunmadığını vurguladı.

Binance tarafından yapılan açıklama şöyle:

Binance tarafından yapılan açıklama şöyle:
twitter.com

'Binance'ın ilk araştırması, güvenlik olayının, bir saldırganın bir hizmet konteynerine erişim sağlayarak yetkisiz çekim işlemlerini göndermesine olanak tanıyan ele geçirilmiş bir DevOps mühendisi dizüstü bilgisayarını içerebileceğini öne sürüyor. Herhangi bir cüzdan özel anahtarı sızıntısına dair kanıt bulamadık. Araştırma tamamlandığında ve gerçekler tam olarak doğrulandığında, ayrıntılı bir teknik otopsi paylaşacağız.

Tahmini toplam etki yaklaşık 6,3 milyar dolar seviyesinde. Blockchain ortaklarımızla çalışarak etkilenen varlıkları dondurduk ve şimdiye kadar zincir üzerinde yaklaşık 3 milyar dolar donduruldu.

Binance, SAFU fonu ve şirket fonlarından tüm kayıpları karşılayacak. Kullanıcı fonları güvende. Onarım tamamlandığında güncellenmiş Rezerv Kanıtı'nı da yayınlayacağız.

Hemen bir önlem olarak Binance şunları yapmıştır:

- güvenlik kontrolleri tamamlanana kadar mevduat ve çekimleri geçici olarak askıya almıştır;

- etkilenen adres yetkisini iptal etmiştir;

- fonları izlemek ve kurtarmak için kolluk kuvvetleri ve blockchain istihbarat ortaklarını dahil etmiştir.

Takımlarımız bu sorunu güvenli ve kapsamlı bir şekilde çözmek için gece gündüz çalışıyor. Bu suçluların kimliğini doğrulamak ve adalete teslim etmek için kolluk kuvvetleri ortaklarımızla yakın işbirliği içindeyiz.

Güncellemeler için lütfen yalnızca resmi Binance kanallarına güvenin. Herhangi bir sorunuz varsa Binance Müşteri Destek ekibiyle iletişime geçmekten çekinmeyin.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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