Kripto Devi Binance'te Güvenlik Depremi! 6,3 Milyar Dolar Buhar Oldu
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, olası bir güvenlik ihlaline ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Saldırının tahmini toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olduğu, bunun yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmının zincir üzerinde dondurulduğu açıklandı. Borsa, inceleme sürerken para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu.
Kripto devi Binance, siber saldırıyla sarsıldı: 6 milyar dolar buhar oldu.
"Binance'e yönelik bir hack gibi görünüyor."
Binance tarafından yapılan açıklama şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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