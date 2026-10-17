1 Milyar Dolarlık Kripto Vurgunuyla Aranan ABD'li İstanbul'da Yakalandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ABD vatandaşı Richard James Schueler'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Schueler'in ABD ve Finlandiya'da yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı yaptığı iddia ediliyor. Kripto dünyasında 'Richard Heart' adıyla tanınan şüpheli, 14 Ekim'de Beşiktaş'taki adresinde eşiyle birlikte gözaltına alındı.
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Operasyonda eşi ve 3 koruması da gözaltına alındı, 15 adreste arama yapıldı.
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Adreslerden 7 milyon 150 bin dolar, 136 gözlük ve 97 parça mücevher çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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