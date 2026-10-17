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1 Milyar Dolarlık Kripto Vurgunuyla Aranan ABD'li İstanbul'da Yakalandı

1 Milyar Dolarlık Kripto Vurgunuyla Aranan ABD'li İstanbul'da Yakalandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 09:52
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ABD vatandaşı Richard James Schueler'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Schueler'in ABD ve Finlandiya'da yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı yaptığı iddia ediliyor. Kripto dünyasında 'Richard Heart' adıyla tanınan şüpheli, 14 Ekim'de Beşiktaş'taki adresinde eşiyle birlikte gözaltına alındı.

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Operasyonda eşi ve 3 koruması da gözaltına alındı, 15 adreste arama yapıldı.

Operasyonda eşi ve 3 koruması da gözaltına alındı, 15 adreste arama yapıldı.

Bakan Gürlek'in paylaşımına göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle şüphelinin izini sürdü.

Schueler'in Beşiktaş'ta kaldığı adresin tespit edilmesinin ardından 14 Ekim günü operasyon düzenlendi. Şüpheli ve eşi gözaltına alınırken, Schueler'in korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi de yakalandı. Ekipler Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de toplam 15 adreste arama yaptı.

Basına yansıyan bilgilere göre Schueler, 2019'da piyasaya sürülen HEX projesinin kurucusu olarak biliniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2023'te kendisine dava açmış, ancak dava New York'taki mahkemede düşürülmüştü. Finlandiya'da ise 2024'te vergi kaçırma iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve ardından hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı aktarılıyor.

Adreslerden 7 milyon 150 bin dolar, 136 gözlük ve 97 parça mücevher çıktı.

Adreslerden 7 milyon 150 bin dolar, 136 gözlük ve 97 parça mücevher çıktı.

Aramalarda ele geçirilenlerin listesi dikkat çekti. Bakan Gürlek'in açıkladığı bilgilere göre adreslerde yaklaşık 7 milyon 150 bin dolar ile 160 bin TL nakit para bulundu. Bunun yanında 6 soğuk cüzdana da el konuldu. Soğuk cüzdanlar, kripto varlıkların internet bağlantısı olmadan saklandığı fiziksel cihazlar olarak biliniyor.

Lüks harcamaların izi de aramalara yansıdı: 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük, 28 saat ve 97 parça mücevher kayıt altına alındı. Dijital tarafta ise 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD ve harici disk, 46 USB bellek ile 19 ekran kartı ele geçirildi.

Operasyonda silahlar da bulundu. Adreslerde 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen materyaller üzerindeki incelemeler ve adli süreç devam ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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