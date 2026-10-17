1 Milyar Dolarlık Kripto Vurgunuyla Aranan ABD'li İstanbul'da Yakalandı

Aramalarda ele geçirilenlerin listesi dikkat çekti. Bakan Gürlek'in açıkladığı bilgilere göre adreslerde yaklaşık 7 milyon 150 bin dolar ile 160 bin TL nakit para bulundu. Bunun yanında 6 soğuk cüzdana da el konuldu. Soğuk cüzdanlar, kripto varlıkların internet bağlantısı olmadan saklandığı fiziksel cihazlar olarak biliniyor.

Lüks harcamaların izi de aramalara yansıdı: 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük, 28 saat ve 97 parça mücevher kayıt altına alındı. Dijital tarafta ise 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD ve harici disk, 46 USB bellek ile 19 ekran kartı ele geçirildi.

Operasyonda silahlar da bulundu. Adreslerde 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen materyaller üzerindeki incelemeler ve adli süreç devam ediyor.