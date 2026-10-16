4 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla Aranıyordu: Yüzüne Estetik Yaptırırken Yakalandı

Almanya'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan M.H.A., İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Polis, M.H.A.'nın kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçleri olduğunu tespit etti. Soruşturmada başka isimler de gözaltına alındı.