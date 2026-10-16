4 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla Aranıyordu: Yüzüne Estetik Yaptırırken Yakalandı
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Almanya'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan M.H.A., İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Polis, M.H.A.'nın kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçleri olduğunu tespit etti. Soruşturmada başka isimler de gözaltına alındı.
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Sahte kimlikle ameliyat olmak istedi.
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Yedi kişi daha gözaltına alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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