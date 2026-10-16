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4 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla Aranıyordu: Yüzüne Estetik Yaptırırken Yakalandı

4 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla Aranıyordu: Yüzüne Estetik Yaptırırken Yakalandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 17:36
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Almanya'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan M.H.A., İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Polis, M.H.A.'nın kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçleri olduğunu tespit etti. Soruşturmada başka isimler de gözaltına alındı.

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Sahte kimlikle ameliyat olmak istedi.

Sahte kimlikle ameliyat olmak istedi.

Almanya'da çok sayıda kişiyi yaklaşık 4 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen M.H.A., İstanbul'da sahte kimlikle yüzüne estetik ameliyat yaptırmak isterken polise yakalandı. Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınırken polis, M.H.A.'nın kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçleri bulunduğunu belirledi.

Yedi kişi daha gözaltına alındı.

Yedi kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturmada M.H.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin Maltepe'de birkaç ev kiralayarak Almanya'daki kişilere yönelik dolandırıcılık yapmak için çağrı merkezleri kurmayı planladığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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