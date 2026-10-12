Ata Demirer'den Dikkat Çeken Kamuoyu Açıklaması: Dolandırıcılara Karşı Uyardı!

Yıllardır hem sahnede hem de beyaz perdede yüzümüzü güldüren Ata Demirer, bu kez oldukça ciddi bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla bir açıklama paylaşan ünlü komedyen, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in isimleri kullanılarak yapılabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı herkesi uyardı.

Telefonla aranıp para talep edilen kişilere seslenen Demirer, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ne yapılması gerektiğini de açıkladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.