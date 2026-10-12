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Ata Demirer'den Dikkat Çeken Kamuoyu Açıklaması: Dolandırıcılara Karşı Uyardı!

Ata Demirer'den Dikkat Çeken Kamuoyu Açıklaması: Dolandırıcılara Karşı Uyardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 21:49
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Yıllardır hem sahnede hem de beyaz perdede yüzümüzü güldüren Ata Demirer, bu kez oldukça ciddi bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla bir açıklama paylaşan ünlü komedyen, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in isimleri kullanılarak yapılabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı herkesi uyardı. 

Telefonla aranıp para talep edilen kişilere seslenen Demirer, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ne yapılması gerektiğini de açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Eyvah Eyvah serisi, Berlin Kaplanı, Hedefim Sensin ve daha nice unutulmaz yapımla yıllardır hayatımızda olan Ata Demirer, yalnızca komedyenliğiyle değil, müzisyenliği ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla da çok sevdiğimiz isimlerden.

Eyvah Eyvah serisi, Berlin Kaplanı, Hedefim Sensin ve daha nice unutulmaz yapımla yıllardır hayatımızda olan Ata Demirer, yalnızca komedyenliğiyle değil, müzisyenliği ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla da çok sevdiğimiz isimlerden.

Özellikle doğayla iç içe geçirdiği günlerden paylaştığı görüntülerine, müzik performanslarına ve kendine has esprilerine alıştığımız Demirer, bu kez takipçilerinin karşısına pek de alışık olmadığımız ciddiyette bir açıklamayla çıktı. 

Ünlü komedyen, hem kendi adının hem de kardeşi Cenk Demirer'in adının kullanılması ihtimaline karşı kamuoyunu uyarmak istedi.

Sosyal medya hesabından “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla paylaşım yapan Ata Demirer, telefonla kendisini, kardeşini ya da ailelerinden birini tanıttığını söyleyerek para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla paylaşım yapan Ata Demirer, telefonla kendisini, kardeşini ya da ailelerinden birini tanıttığını söyleyerek para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Demirer'in açıklaması şöyle:

“Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek v.s. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz.”

Ünlü komedyen, böyle bir telefon alanların arayan numarayı güvenlik birimlerine bildirmesini özellikle istedi. Paylaşımında herhangi bir somut dolandırıcılık vakasının ayrıntılarını vermeyen Demirer, isimlerini kullanarak para talep edebilecek kişilere karşı açık bir uyarıda bulunmuş oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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