Çakal'dan Kız Kardeşi Sudem'e Milyonluk Sürpriz!
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Türkçe rap dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Çakal, bu kez müzik listeleriyle değil, kız kardeşi Sudem'e yaptığı jestle karşımızda! Kardeşine öyle bir sürpriz hazırlamış ki Sudem'in hediyeyi gördüğü an yaşadığı şaşkınlık bir süre geçmemiş. Bir anda duygusallaşan, abisinin yaptığına inanmakta zorlanan Sudem'in o halleri de en az hediyenin kendisi kadar dikkat çekmiş.
Üstelik Çakal'ın kardeşi için gözden çıkardığı miktar da dudak uçuklatacak cinsten. Buyurun, genç rapçinin kız kardeşine yaptığı milyonluk sürprize birlikte bakalım!
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Türkçe rapin son yıllarda en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Çakal'ı, namıdiğer Emirhan Çakal'ı, artık tanımayanımız kalmamıştır herhalde!
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Gelelim Çakal'ın kız kardeşine yaptığı jestin maddi boyutuna.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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