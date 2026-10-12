Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet'in Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin televizyon efsanesi Muhteşem Yüzyıl denince aklımıza gelen karakterlerden biri de hiç şüphesiz Nigar Kalfa! Filiz Ahmet'in hayat verdiği, zekâsıyla, entrikalarıyla ve Pargalı İbrahim Paşa'ya duyduğu aşkla hafızalarımıza kazınan Nigar'ı unutmak ne mümkün?
Uzun zamandır ekranlarda pek göremediğimiz Filiz Ahmet'in yeni görüntüsü eski defterleri yeniden açtırdı. Yılların değişimini yüzünde taşıyan oyuncu, tanıdık gülümsemesiyle bir anda bizi sarayın koridorlarına götürdü.
Buyurun, hem Nigar Kalfa'yı hatırlayalım hem de Filiz Ahmet'in son haline birlikte bakalım.
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Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan, üzerinden yıllar geçmesine rağmen sahneleri hala sosyal medyada dönüp duran dizilerinden biri hiç şüphesiz Muhteşem Yüzyıl!
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Aslında Filiz Ahmet'in oyunculuk yolculuğu Muhteşem Yüzyıl ile başlamamıştı.
Gelelim yıllar sonra yeniden karşımıza çıkan Nigar Kalfa'mıza!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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