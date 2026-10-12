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Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 21:06
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Bir dönemin televizyon efsanesi Muhteşem Yüzyıl denince aklımıza gelen karakterlerden biri de hiç şüphesiz Nigar Kalfa! Filiz Ahmet'in hayat verdiği, zekâsıyla, entrikalarıyla ve Pargalı İbrahim Paşa'ya duyduğu aşkla hafızalarımıza kazınan Nigar'ı unutmak ne mümkün? 

Uzun zamandır ekranlarda pek göremediğimiz Filiz Ahmet'in yeni görüntüsü eski defterleri yeniden açtırdı. Yılların değişimini yüzünde taşıyan oyuncu, tanıdık gülümsemesiyle bir anda bizi sarayın koridorlarına götürdü.

Buyurun, hem Nigar Kalfa'yı hatırlayalım hem de Filiz Ahmet'in son haline birlikte bakalım.

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Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan, üzerinden yıllar geçmesine rağmen sahneleri hala sosyal medyada dönüp duran dizilerinden biri hiç şüphesiz Muhteşem Yüzyıl!

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan, üzerinden yıllar geçmesine rağmen sahneleri hala sosyal medyada dönüp duran dizilerinden biri hiç şüphesiz Muhteşem Yüzyıl!

Halit Ergenç'in Kanuni Sultan Süleyman'ı, Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'ı, Nebahat Çehre'nin Valide Sultan'ı ve Okan Yalabık'ın Pargalı İbrahim Paşa'sı derken öyle bir kadro izlemiştik ki bugün bile herhangi bir sahnesine denk gelince kanalı değiştirmek pek kolay olmuyor.

Tabii sarayın bütün entrikaları yalnızca sultanların etrafında dönmüyordu. Haremde olup biten hemen her şeyden haberdar olan, kimin yanında duracağını bazen çok iyi bilen bazen de yaptığı seçimlerin bedelini ağır ödeyen Nigar Kalfa'yı unutmak ne mümkün!

Filiz Ahmet'in hayat verdiği Nigar, ilk başlarda Hürrem Sultan'ın en büyük destekçilerinden biri gibi görünse de aralarındaki ilişki hiçbir zaman dümdüz bir dostluk olmadı. Hürrem'in yükselişinde yanında durdu, sırlarına ortak oldu, gerektiğinde kendi çıkarlarını da gözetti. Bir de Pargalı İbrahim Paşa'ya duyduğu yasak aşk vardı tabii! Hatice Sultan'ın eşiyle yaşadığı ilişki, hamileliği ve sonrasında başına gelenler Nigar'ı dizinin en trajik karakterlerinden birine dönüştürmüştü.

Filiz Ahmet de o kadar başarılı bir performans sergilemişti ki aradan geçen bunca yıla rağmen kendisini hala Nigar Kalfa olarak hatırlıyoruz.

Aslında Filiz Ahmet'in oyunculuk yolculuğu Muhteşem Yüzyıl ile başlamamıştı.

Aslında Filiz Ahmet'in oyunculuk yolculuğu Muhteşem Yüzyıl ile başlamamıştı.

Üsküp doğumlu, tiyatroyla iç içe büyüyen oyuncuyu daha önce Elveda Rumeli dizisindeki Zarife karakteriyle tanımıştık. Fakat Nigar Kalfa'nın ardından Türkiye'deki izleyici kitlesi bambaşka bir boyuta ulaştı. Muhteşem Yüzyıl sonrasında da oyunculuğu bırakmadı elbette. Ruhumun Aynası dizisinde Gülpare, Hayat Şarkısı'nda Nurgül, Vurgun'da Mihri ve Hekimoğlu'nda Gülay karakterleriyle karşımıza çıktı. Kadın İşi: Banka Soygunu, Sonsuz Aşk ve Acı Kiraz gibi filmlerle sinema kariyerini de sürdürdü.

Özellikle Balkan Ninnisi ile yeniden Balkanlar'a uzanan bir hikâyenin parçası olması, ardından Vermem Seni Ellere dizisinde Peri karakterini canlandırması da kariyerinin son dönemindeki dikkat çeken işlerindendi. 

Ancak kabul edelim, Muhteşem Yüzyıl'daki kadar büyük bir magazin gündeminin merkezinde uzun zamandır görmüyorduk kendisini. Daha sakin ilerleyen kariyeri ve gözlerden uzak yaşamıyla Filiz Ahmet'in adı eskisi kadar sık karşımıza çıkmıyordu. Hal böyle olunca oyuncunun yıllar sonra yeniden gündeme gelen görüntüsü, özellikle Nigar Kalfa'yı unutamayanlar için ayrı bir nostalji oldu.

Gelelim yıllar sonra yeniden karşımıza çıkan Nigar Kalfa'mıza!

Gelelim yıllar sonra yeniden karşımıza çıkan Nigar Kalfa'mıza!

Uzun zamandır magazin gündeminde pek görmediğimiz Filiz Ahmet'in son görüntüsü, Muhteşem Yüzyıl günlerini hatırlayanlara zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hissettirdi. Bir zamanlar sarayın koridorlarında, kusursuz topladığı saçları ve o meşhur ciddi bakışlarıyla izlediğimiz oyuncu, şimdi 45 yaşında. Yıllar elbette Filiz Ahmet'in yüzüne de kendi izlerini bırakmış. Ancak siyah saçları, belirgin kaşları ve özellikle gülümsediğinde hemen tanıdığımız yüz hatları hala Nigar Kalfa'yı hatırlatıyor.

Üstelik bu kez karşımızda sarayın bütün sırlarını omuzlarında taşıyan, her an yeni bir entrikanın ortasında kalacakmış gibi duran Nigar değil; çok daha doğal, rahat ve olgun bir Filiz Ahmet var.

Filiz Ahmet'i yeniden görmek güzel ama Muhteşem Yüzyıl'ın üzerinden bu kadar zaman geçtiğini kabullenmek biraz zor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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