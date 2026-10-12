Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir dönemin televizyon efsanesi Muhteşem Yüzyıl denince aklımıza gelen karakterlerden biri de hiç şüphesiz Nigar Kalfa! Filiz Ahmet'in hayat verdiği, zekâsıyla, entrikalarıyla ve Pargalı İbrahim Paşa'ya duyduğu aşkla hafızalarımıza kazınan Nigar'ı unutmak ne mümkün?

Uzun zamandır ekranlarda pek göremediğimiz Filiz Ahmet'in yeni görüntüsü eski defterleri yeniden açtırdı. Yılların değişimini yüzünde taşıyan oyuncu, tanıdık gülümsemesiyle bir anda bizi sarayın koridorlarına götürdü.

Buyurun, hem Nigar Kalfa'yı hatırlayalım hem de Filiz Ahmet'in son haline birlikte bakalım.