Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cenker Atilla, ABD'deki bir laboratuvarda yapılan analizlerin odun örneklerini yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine, yani MÖ 2400 ile 2200 arasına tarihlendirdiğini açıkladı. Atilla'nın 22 Kasım'da duyurduğu bu sonuçlar, ekibin eline geçen ilk laboratuvar verileri oldu.

Araştırma ekibi şimdi İsviçre'deki ve Türkiye'deki laboratuvarlardan gelecek ek sonuçları bekliyor. Çalışmaya beş ülkeden yaklaşık 20 araştırmacı katılıyor ve oluşumu jeolojik, jeofizik ve arkeolojik yöntemlerle birlikte inceliyor.