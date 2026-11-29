Nuh'un Gemisi Araştırmasında Büyük Sürpriz: 4 Bin 300 Yıllık İz Çıktı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Oluşumu, uzun yıllardır Nuh'un Gemisi iddialarıyla anılıyor. Alanda yürütülen yeni araştırmada toplanan odun örneklerinin ilk karbon-14 sonuçları açıklandı.
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Kaynak: Arkeonews
Fotoğraflar: Noahs Ark Scans
Durupınar Oluşumunda toplanan odun örnekleri ilk analizlerde yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine tarihlendi.
Saha çalışması 28 Haziran ile 30 Eylül 2026 arasında Üzengili Köyü yakınlarında yürütüldü.
Karbon-14 sonuçları, odunun nasıl kullanıldığını ya da bugünkü yerine nasıl ulaştığını tek başına açıklamıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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