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5 Şehirde Eş Zamanlı Operasyon: 5 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

5 Şehirde Eş Zamanlı Operasyon: 5 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 19:18
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 5 ilde yasaklı madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki 148 taşınmaza ve 17 araca el konulurken, 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Yaklaşık bir yıl süren takibin ardından Yüksekova merkezli operasyon İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'a uzandı.

Yaklaşık bir yıl süren takibin ardından Yüksekova merkezli operasyon İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'a uzandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl boyunca takip yaptı.

Sahaya inilen gün Yüksekova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'da da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Bakan Mustafa Çiftçi de operasyonu X hesabından değerlendirerek emniyet ekiplerini ve savcılığı tebrik etti, 'Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız!' dedi.

El konulan 148 taşınmazın 86'sı arsa, 34'ü tarla; listede ayrıca 17 araç var.

El konulan 148 taşınmazın 86'sı arsa, 34'ü tarla; listede ayrıca 17 araç var.

Edinilen bilgiye göre taşınmazların dağılımı şöyle: 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkân ve 3 bina. Bunlara 17 araç eklenince el konulan mal varlığının toplam değeri yaklaşık 5 milyar TL'ye ulaştı.

Operasyonla ilgili paylaşılan görüntülerde ayrıca 1631 gram altın ve 135 adet altın kemerin sergilendiği, yanında tapu belgelerinin de yer aldığı bir tablo dikkat çekti.

MASAK'tan gelen mali veriler, yasaklı madde gelirlerinin ticari faaliyetler ve şirketler üzerinden aklandığını ortaya koydu.

MASAK'tan gelen mali veriler, yasaklı madde gelirlerinin ticari faaliyetler ve şirketler üzerinden aklandığını ortaya koydu.

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan alınan mali veriler ve finansal analizler, narkotik birimlerinin elindeki bilgi ve delillerle birlikte değerlendirildi. Ortaya çıkan tabloya göre suç gelirleri ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanıyordu.

İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik mücadelenin süreceğini vurguladı. Şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam etmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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