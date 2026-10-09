5 Şehirde Eş Zamanlı Operasyon: 5 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 5 ilde yasaklı madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki 148 taşınmaza ve 17 araca el konulurken, 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yaklaşık bir yıl süren takibin ardından Yüksekova merkezli operasyon İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'a uzandı.
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El konulan 148 taşınmazın 86'sı arsa, 34'ü tarla; listede ayrıca 17 araç var.
MASAK'tan gelen mali veriler, yasaklı madde gelirlerinin ticari faaliyetler ve şirketler üzerinden aklandığını ortaya koydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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