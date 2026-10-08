Yahşihan'a ikinci Operasyon: Başkan Yardımcısının Üzerine Kayıtlı 1630 Adet Taşınmaz Olduğu Ortaya Çıktı

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in mali işlemleri de mercek altına alındı. KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporunda, Demirdirek ile soruşturma dosyasında isimleri bulunan Nermin Köstekli, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt arasında toplam 1 milyon 285 bin 139 liralık işlem hacmine ulaşan para hareketleri tespit edildi. Demirdirek hakkında rüşvet aldığı ve soruşturmaya konu yapılanmanın amaçları doğrultusunda hareket ettiği yönünde ifadelerin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Demirdirek'in encümen başkanı sıfatıyla mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen bazı imar işlemlerine imza attığı belirlendi. Şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen iki ayrı soruşturmanın daha bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarının banka hesapları ve malvarlıkları da incelendi. Mali analiz raporunda Biçer ile eşi Elif Biçer arasında 72 milyon 153 bin, kayınvalidesi Aliye Demirkaya arasında 10 milyon 683 bin ve baldızı Canan Demirkaya arasında 1 milyon 519 bin 200 liralık işlem hacmine ulaşan para hareketleri tespit edildi. Biçer'in baldızı ve aynı zamanda sekreteri olduğu belirtilen Canan Demirkaya'nın adına kayıtlı 122 taşınmaz ile Porsche marka otomobilin, SGK kayıtları ve gelir durumuyla uyumsuz olduğu değerlendirildi. Benzer şekilde Elif Biçer adına 83, Aliye Demirkaya adına 122 ve Ayşe Öztürk adına 9 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında, söz konusu malvarlıklarının Ulaş Biçer tarafından elde edildiği iddia edilen suç gelirlerinin yakınları üzerine geçirilerek korunması amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanmasına iştirak edip etmediklerine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın genişletilmesinde belediyedeki imar uygulamalarına ilişkin bilirkişi raporlarının da etkili olduğu öğrenildi. 7 Ekim tarihli bilirkişi raporunda, belediye tarafından hazırlanan 7 imar uygulaması dosyasından 5'inin mevzuata aykırılıklar nedeniyle Kadastro Müdürlüğünce iade edildiği belirtildi.

İncelemelerde 2025/296 sayılı imar dosyasına ait teknik belgelerin belediye arşivinde bulunamadığı, bu belgelerin imha edilmiş veya gizlenmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Ayrıca 2026/319 kayıt numaralı dosyada park alanlarının belediye adına arsa olarak tescil edilmeye çalışıldığı, mükerrer ihdas girişimlerinde bulunulduğu ve kamuya ayrılan bazı alanların usule aykırı şekilde nitelendirildiği tespit edildi.

Bilirkişi raporunda Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı ve belediye çalışanı Ömer Hazar'ın mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen bazı imar işlemlerinde imzalarının bulunduğu belirtildi. Savcılık, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur döneminde başlatılan işlemlerin sonraki süreçte devam ettirilip ettirilmediğini araştırıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Kızılçiçek'in, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un yakın çalışma ekibinde yer aldığı değerlendirildi. KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporunda, Kızılçiçek'in Yekta Niyazi Yıldırım, Ali Akçelik, Osman Uluyurt ve Memiş Şensoy ile finansal ilişkilerinin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu para hareketleri soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Yahşihan Belediyesine yönelik ilk büyük operasyon, 24 Eylül'de Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 37 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, 4'ü hakkında konutu terk etmeme, 16'sı hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. İlk operasyonun ardından elde edilen yeni ifadeler, mali analizler, bilirkişi raporları ve imar dosyalarındaki tespitler üzerine soruşturma genişletildi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen dijital materyaller adli incelemeye alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.