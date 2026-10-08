Bekir Bozdağ'ın Yeni Görevi Belli Oldu
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın yeni görevi belli oldu. Sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliğinden ayrılan Bozdağ, bundan sonra AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapacak. Atama, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından duyuruldu.
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Bekir Bozdağ'ın yeni görevi belli oldu.
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Bekir Bozdağ görevinden neden ayrıldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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