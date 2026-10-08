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Bekir Bozdağ'ın Yeni Görevi Belli Oldu

Bekir Bozdağ'ın Yeni Görevi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 11:06
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın yeni görevi belli oldu. Sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliğinden ayrılan Bozdağ, bundan sonra AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapacak. Atama, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından duyuruldu.

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Bekir Bozdağ'ın yeni görevi belli oldu.

Bekir Bozdağ'ın yeni görevi belli oldu.

Bekir Bozdağ'ın yeni görevi, MYK toplantısının ardından Ömer Çelik'in yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Bozdağ, bundan sonra AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu.

Bozdağ'ın TBMM Başkanvekilliği'nden ayrılma kararı, devam eden tedavi sürecinin ardından gündeme gelmişti. Siyasi gündemde ve Meclis kulislerinde geniş yer bulan istifanın ardından partinin atacağı adım merakla bekleniyordu. Gelen açıklama, 'Bozdağ şimdi hangi görevde olacak?' sorusunu da yanıtlamış oldu.

Şanlıurfa Milletvekili olarak Meclis'teki koltuğunu koruyan Bozdağ, Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla partinin çalışmalarında yer alacak. Böylece hem seçmenini temsil etmeyi sürdürecek hem de parti yönetimine yakın bir isim olarak yeni görevini yürütecek.

Bekir Bozdağ görevinden neden ayrıldı?

Bekir Bozdağ görevinden neden ayrıldı?

Bekir Bozdağ'ın görevden ayrılığına devam eden tedavi sürecinin neden olduğu aktarıldı. 

Bekir Bozdağ, 2023 yılından bu yana TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Meclis'te başkanvekilleri, Başkan'a vekalet ederek Genel Kurul oturumlarını yönetiyor. Bu nedenle bu görevdeki isimlerin değişimi, Meclis'in işleyişi açısından da yakından takip ediliyor. TBMM Başkanlık Divanı'nda Meclis Başkanı'nın yanı sıra dört başkanvekili yer alıyor ve başkanvekilleri Genel Kurul tarafından seçiliyor. Yani yaşanan değişiklik, yalnızca parti içi bir görev değişimi olmanın ötesinde, Meclis'in günlük çalışma düzenini de ilgilendiriyor.

Bozdağ'ın ayrılmasının ardından yapılan seçimle AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, yeni TBMM Başkanvekili olarak görevlendirildi. Böylece boşalan başkanvekilliği koltuğu kısa sürede doldurulmuş ve Genel Kurul'un yönetimindeki görev dağılımı yeniden netlik kazanmış oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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