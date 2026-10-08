Bekir Bozdağ'ın yeni görevi belli oldu.

Bekir Bozdağ'ın görevden ayrılığına devam eden tedavi sürecinin neden olduğu aktarıldı.

Bekir Bozdağ, 2023 yılından bu yana TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Meclis'te başkanvekilleri, Başkan'a vekalet ederek Genel Kurul oturumlarını yönetiyor. Bu nedenle bu görevdeki isimlerin değişimi, Meclis'in işleyişi açısından da yakından takip ediliyor. TBMM Başkanlık Divanı'nda Meclis Başkanı'nın yanı sıra dört başkanvekili yer alıyor ve başkanvekilleri Genel Kurul tarafından seçiliyor. Yani yaşanan değişiklik, yalnızca parti içi bir görev değişimi olmanın ötesinde, Meclis'in günlük çalışma düzenini de ilgilendiriyor.

Bozdağ'ın ayrılmasının ardından yapılan seçimle AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, yeni TBMM Başkanvekili olarak görevlendirildi. Böylece boşalan başkanvekilliği koltuğu kısa sürede doldurulmuş ve Genel Kurul'un yönetimindeki görev dağılımı yeniden netlik kazanmış oldu.