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Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliğinden İstifa Etti

Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliğinden İstifa Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 13:58
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Haberin kamuoyuna yansıdığı 6 Ekim 2026 Salı günü öğle saatlerinde, Bozdağ'ın istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sunduğu bildirildi. Meclis'in yeni yasama yılına girdiği günlerde gelen istifa, Genel Kurul çalışmaları açısından da dikkat çekti. Haziran 2023'ten bu yana başkanvekili olarak görev yapan Bozdağ, daha önce Adalet Bakanlığı da yapmıştı. Başkanvekilleri, TBMM Başkanı'nın bulunmadığı birleşimlerde Genel Kurul oturumlarını yönetiyor. İstifanın ardından boşalan başkanvekilliği için AK Parti TBMM Grubu yeni bir isim seçecek. Bozdağ'ın rahatsızlığının niteliğine ve yerine hangi ismin geleceğine dair şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

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Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Bekir Bozdağ'ın TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılma kararı, 6 Ekim 2026'da öğle saatlerinde haberlere yansıdı. İstifa gerekçesi olarak sağlık sorunları gösterildi. Bozdağ, dilekçesini TBMM Başkanlığı'na iletti. Haberi aktaran CNN Türk, BirGün, Medyascope ve Halk TV gibi yayın organlarında rahatsızlığın ne olduğuna ya da Bozdağ'ın konuya ilişkin ayrıca bir açıklama yapıp yapmadığına dair bilgi yer almadı.

Bozdağ, 2023 genel seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili seçilmişti. Haziran 2023'ten itibaren TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Bozdağ, bu süre boyunca Genel Kurul oturumlarını yönetti. Siyasi kariyerinde Adalet Bakanlığı görevini de yürüten Bozdağ'ın yönettiği birleşimler zaman zaman gündem de oldu; Sırrı Süreyya Önder'in Genel Kurul'da fenalaşması sırasında oturumu Bozdağ yönetmişti. Bozdağ'ın görevi bırakmasıyla birlikte Meclis'in yönetim kadrosunda bir isim eksilmiş oldu.

AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni başkanvekilini seçecek

AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni başkanvekilini seçecek

Bozdağ'ın istifasıyla boşalan başkanvekilliği için AK Parti TBMM Grubu yeni bir isim seçecek. Adayın kim olacağına ve seçimin hangi tarihte yapılacağına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı. Başkanvekillerinin yönettiği birleşimler, Meclis'in günlük işleyişinin önemli bir parçası. Bu nedenle yeni ismin kim olacağı, Genel Kurul çalışmaları açısından da merak konusu.

TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başladı; istifa, Meclis'in bu dönemdeki ilk haftasında geldi. Genel Kurul'un bu haftaki çalışma takvimine ve oturumları kimin yöneteceğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Bozdağ'ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna yansıyan bir ayrıntı da bulunmuyor; rahatsızlığın niteliği ve tedavi süreci konusunda kesin bir bilgi verilemiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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