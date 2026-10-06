Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliğinden İstifa Etti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Haberin kamuoyuna yansıdığı 6 Ekim 2026 Salı günü öğle saatlerinde, Bozdağ'ın istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sunduğu bildirildi. Meclis'in yeni yasama yılına girdiği günlerde gelen istifa, Genel Kurul çalışmaları açısından da dikkat çekti. Haziran 2023'ten bu yana başkanvekili olarak görev yapan Bozdağ, daha önce Adalet Bakanlığı da yapmıştı. Başkanvekilleri, TBMM Başkanı'nın bulunmadığı birleşimlerde Genel Kurul oturumlarını yönetiyor. İstifanın ardından boşalan başkanvekilliği için AK Parti TBMM Grubu yeni bir isim seçecek. Bozdağ'ın rahatsızlığının niteliğine ve yerine hangi ismin geleceğine dair şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu
AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni başkanvekilini seçecek
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