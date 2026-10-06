Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliğinden İstifa Etti

Bekir Bozdağ'ın TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılma kararı, 6 Ekim 2026'da öğle saatlerinde haberlere yansıdı. İstifa gerekçesi olarak sağlık sorunları gösterildi. Bozdağ, dilekçesini TBMM Başkanlığı'na iletti. Haberi aktaran CNN Türk, BirGün, Medyascope ve Halk TV gibi yayın organlarında rahatsızlığın ne olduğuna ya da Bozdağ'ın konuya ilişkin ayrıca bir açıklama yapıp yapmadığına dair bilgi yer almadı.

Bozdağ, 2023 genel seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili seçilmişti. Haziran 2023'ten itibaren TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Bozdağ, bu süre boyunca Genel Kurul oturumlarını yönetti. Siyasi kariyerinde Adalet Bakanlığı görevini de yürüten Bozdağ'ın yönettiği birleşimler zaman zaman gündem de oldu; Sırrı Süreyya Önder'in Genel Kurul'da fenalaşması sırasında oturumu Bozdağ yönetmişti. Bozdağ'ın görevi bırakmasıyla birlikte Meclis'in yönetim kadrosunda bir isim eksilmiş oldu.