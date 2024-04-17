Sırrı Süreyya Önder Meclis’te Fenalaştı: Oturumu Bekir Bozdağ Yönetti
Sırrı Süreyya Önder Meclis’te Fenalaştı: Oturumu Bekir Bozdağ Yönetti
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanvekili olarak Meclis’te oturumu yönettiği sırada fenalaştı. TBBM Başkanı Bekir Bozdağ, Önder’in tedaviye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek oturumu kendi yönetti.
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Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki oturumu yönetirken rahatsızlanınca oturuma ara verildi.
Sırrı Süreyya Önder'le ilgili gelişmeyi daha sonra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ açıkladı.
"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur."
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