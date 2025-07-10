Meclis’te Dikkat Çeken Anlar: AKP’li Bekir Bozdağ TBMM'de Kahkaha Atan AKP’li Vekili Kovdu

Bozdağ, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurul'a saygısını böylelikle ifade etmiş olur.'