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Meclis’te Dikkat Çeken Anlar: AKP’li Bekir Bozdağ TBMM'de Kahkaha Atan AKP’li Vekili Kovdu

Meclis’te Dikkat Çeken Anlar: AKP’li Bekir Bozdağ TBMM'de Kahkaha Atan AKP’li Vekili Kovdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.07.2025 - 10:25

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Meclis Genel Kurulu’nda en düşük emekli maaşına zam ve TSK Personel Kanunu’nda değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, emeklinin yaşadığı sıkıntıya değinirken AKP sıralarından kahkaha sesi yükseldi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kahkaha atılmasına tepki göstererek vekili Meclis’ten kovdu.

Kaynak: ANKA

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O anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP sıralarından yükselen kahkahaya sert tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP sıralarından yükselen kahkahaya sert tepki gösterdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, en düşük emekli maaşına zam değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda emekli aylığının 16 bin 881 liraya çıkartılmasını insanlık dışı olarak nitelendirdi. Esen konuşma yaptığı sırada AKP sıralarından kahkaha sesleri yükseldi. 

O anlara TBMM Başkanvekili sert tepki göstererek, kahkaha atan kişinin dışarı çıkmasını istedi.

"Çok büyük saygısızlık bu. Burası kahvehane değil."

"Çok büyük saygısızlık bu. Burası kahvehane değil."

Bozdağ, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurul'a saygısını böylelikle ifade etmiş olur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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