Meclis’te Dikkat Çeken Anlar: AKP’li Bekir Bozdağ TBMM'de Kahkaha Atan AKP’li Vekili Kovdu

Meclis Genel Kurulu’nda en düşük emekli maaşına zam ve TSK Personel Kanunu’nda değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, emeklinin yaşadığı sıkıntıya değinirken AKP sıralarından kahkaha sesi yükseldi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kahkaha atılmasına tepki göstererek vekili Meclis’ten kovdu.
Kaynak: ANKA
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O anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP sıralarından yükselen kahkahaya sert tepki gösterdi.
"Çok büyük saygısızlık bu. Burası kahvehane değil."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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