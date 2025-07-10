Bakanlık Ünlü Markaları İfşa Etti: MR.DIY ve D&P Listede
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Ticaret Bakanlığı markaları ifşa etmeyi sürdürüyor.
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D&P oda kokusu listede yer aldı.
Çocuk giyiminde de ürün tespit edildi.
MR. DIY içerisinde satılan oyuncak da listede...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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