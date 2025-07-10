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Bakanlık Ünlü Markaları İfşa Etti: MR.DIY ve D&P Listede

Bakanlık Ünlü Markaları İfşa Etti: MR.DIY ve D&P Listede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 09:28 Son Güncelleme: 10.07.2025 - 09:37

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan son kontrollerin ardından Mr DIY ve D&P gibi tanınmış markaların bazı ürünleri güvensiz bulunarak yasaklandı. Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan çekilmesi talimatını verdi.

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Ticaret Bakanlığı markaları ifşa etmeyi sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı markaları ifşa etmeyi sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” aracılığıyla kamuoyuna duyurulan son listede, sağlık riski taşıyan ve mevzuata aykırı bulunan yeni ürünler yer aldı. Yapılan değerlendirme sonucu bu ürünlerin satışına yasak getirildi.

D&P oda kokusu listede yer aldı.

D&P oda kokusu listede yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” listesini 9 Temmuz 2025 tarihinde güncelledi. Yapılan son denetimlerde aralarında tanınmış markaların da yer aldığı bazı ürünler güvensiz bulunarak kamuoyuna duyuruldu. Bu ürünlerden biri olan D&P markasına ait Sandal Ağacı Oda Parfümü'nün, kimyasal içerik nedeniyle yanık ve yaralanma riski taşıdığı tespit edildi.

Çocuk giyiminde de ürün tespit edildi.

Çocuk giyiminde de ürün tespit edildi.

Denetimlerde güvensiz bulunan bir diğer ürün ise Angelos markasına ait kapüşonlu sweatshirt oldu. İncelemelerde ürünün boğulma riski taşıdığı, sağlık açısından tehlike oluşturabileceği ve yaralanmalara neden olabileceği belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ürünün kordon standartlarına uygun olmadığı ve 'Kordon gerekliliklerinden 'Kalır' sonucu aldığı' ifade edildi. Bu nedenle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

MR. DIY içerisinde satılan oyuncak da listede...

MR. DIY içerisinde satılan oyuncak da listede...

Güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, Mr DIY markasına ait “Hamburger Şekilli Evcil Hayvan Oyuncağı”nı da riskli ürünler listesine ekledi. Üründe yapılan incelemelerde, boğulma riski taşıdığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan son listede D&P markasına ait “Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 ml”, Mr DIY’in “Hamburger Şekilli Evcil Hayvan Oyuncağı” ve Angelos markasının “Yeşil Kapüşonlu Sweat” ürünü yer aldı. Bu dört ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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