Bakanlık Ünlü Markaları İfşa Etti: MR.DIY ve D&P Listede

Denetimlerde güvensiz bulunan bir diğer ürün ise Angelos markasına ait kapüşonlu sweatshirt oldu. İncelemelerde ürünün boğulma riski taşıdığı, sağlık açısından tehlike oluşturabileceği ve yaralanmalara neden olabileceği belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ürünün kordon standartlarına uygun olmadığı ve 'Kordon gerekliliklerinden 'Kalır' sonucu aldığı' ifade edildi. Bu nedenle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.