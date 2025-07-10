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Emekliye Temmuz Zammı Meclis'ten Geçti: En Düşük Emekli Maaşı 16 bin 881 Lira Oldu

Emekliye Temmuz Zammı Meclis'ten Geçti: En Düşük Emekli Maaşı 16 bin 881 Lira Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 08:31

Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi kanun teklifi görüşüldü. Görüşülen konular arasında en düşük emekli maaşı da vardı. Gece saatlerinde geçen teklifle en düşük emekli maaşına yapılan zam, meclis tarafından kabul edildi.

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Meclis'in gündeminde emekli maaşı vardı.

Meclis'in gündeminde emekli maaşı vardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifiyle, çeşitli kanunlarda ve 375 sayılı KHK’de değişiklik yapıldı. Bu düzenleme kapsamında, temmuz ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 14.469 TL’den 16.881 TL’ye çıkarıldı. Böylece emeklilerin taban maaşlarında yaklaşık yüzde 17’lik bir artış yapılmış oldu.

Emekli maaşıyla ilgili ek düzenlemeler de geldi.

Emekli maaşıyla ilgili ek düzenlemeler de geldi.

Yeni düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları ile bu kapsamda yapılan tüm ödemelerin toplamı, dosya bazında 16.881 TL’nin altına düşemeyecek. Böylece en düşük ödeme sınırı netleştirilmiş oldu. Düzenleme, ilgili kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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