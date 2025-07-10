Emekliye Temmuz Zammı Meclis'ten Geçti: En Düşük Emekli Maaşı 16 bin 881 Lira Oldu
Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi kanun teklifi görüşüldü. Görüşülen konular arasında en düşük emekli maaşı da vardı. Gece saatlerinde geçen teklifle en düşük emekli maaşına yapılan zam, meclis tarafından kabul edildi.
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Meclis'in gündeminde emekli maaşı vardı.
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Emekli maaşıyla ilgili ek düzenlemeler de geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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