Emekliye Temmuz Zammı Meclis'ten Geçti: En Düşük Emekli Maaşı 16 bin 881 Lira Oldu

Yeni düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları ile bu kapsamda yapılan tüm ödemelerin toplamı, dosya bazında 16.881 TL’nin altına düşemeyecek. Böylece en düşük ödeme sınırı netleştirilmiş oldu. Düzenleme, ilgili kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.