Taşacak Bu Deniz'in Zirvesinden Sinem Ünsal'ın Emmy Dönüşüne TV Dünyasında 28 Kasım'da Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen iki gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Kasım Cuma ve 28 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım neler yaşanmış?
Tuzlu Kahve'nin Mike Tyson'lı bölümüne Alper Kul da konuk oluyor.
Ceren Ayruk, karavanına bırakılan kâğıdı büyü sanıp yakıp gömmeye çalıştı.
Final yapan Halef'in oyuncusu Veda Yurtsever, Kaderin Cilvesi'nin kadrosuna katıldı.
Esra Erol'da Karina'dan Süleyman Amca'ya video geldi.
27 Kasım Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz zirvede kaldı, Kızılcık Şerbeti ikinci oldu.
Yemekteyiz yarışmacısı Adem Öztürk, öldü sanılıp morga kaldırıldığını anlattı.
Yalı Çapkını'nın Carlos'u Muhammed Mustafa, Survivor 2027 Seçmeler'e başvurdu.
SU TV'deki canlı yayında sunucu Burhan Taşkın tokat yedi.
Ece Uslu, güzelliği yüzünden televizyonda komedi yapamadığını söyledi.
Sinem Ünsal, Emmy dönüşünde "Biz ödül almış gibi kutladık" dedi.
Adana Ayazı'nın 24 Aralık Perşembe günü başlayacağı iddia edildi.
Evliliğe 90 Gün'ün Türk yarışmacısı Raşit, Amerika'da taharet musluğu bulamayınca şaşkına döndü.
Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in reytingleri konusunda sürekli korku yaşadıklarını söyledi.
MasterChef'in ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık, son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
Gökhan Alkan, TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'in kadrosuna katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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