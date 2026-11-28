TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi, 2. sezonun 9. bölümüyle Total'de 11,66, AB'de 10,27, ABC1'de 11,61 reyting alarak üç listede de birinci oldu. Show TV'nin Kızılcık Şerbeti ise 5. sezonun 10. bölümüyle Total'de 6,69, AB'de 6,62, ABC1'de 7,64 ile üç listede de ikinci sırada yer aldı. İki dizi de önceki haftaya göre yükselirken aradaki fark her üç listede açıldı.