Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 9. bölümüyle Total'de 11,66, AB'de 10,27, ABC1'de ise 11,61 reyting aldı. Dizi üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

Önceki haftaya göre üç listede de yükseldi. Total'de 0,63 puan (11,03'ten 11,66'ya), AB'de 1,71 puan (8,56'dan 10,27'ye), ABC1'de ise 1,40 puan (10,21'den 11,61'e) kazandı.