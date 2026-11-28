Taşacak Bu Deniz Üç Listede de Yükseldi, Kızılcık Şerbeti ile Fark Açıldı: 27 Kasım Cuma Reyting Sonuçları
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27 Kasım Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı. Cuma akşamının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle bir kez daha karşı karşıya geldi. İki dizi de üç kategoride bir önceki haftaya göre yükseldi. Taşacak Bu Deniz Total, AB ve ABC1'de zirvedeki yerini korurken Kızılcık Şerbeti üç listede de ikinci oldu. Ancak Taşacak Bu Deniz'in artışı daha büyük oldu ve iki dizi arasındaki fark her üç listede açıldı.
İşte 27 Kasım Cuma reyting sonuçları...
Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 9. bölümüyle Total'de 11,66 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı.
Kızılcık Şerbeti, üç listede de yükselerek ikinci oldu.
İşte 27 Kasım Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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