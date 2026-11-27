Mike Tyson'dan Sonra Tuzlu Kahve'ye Bir Sürpriz Konuk Daha!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi, Mike Tyson'lı bölümüyle konuk oyuncu sürprizlerine devam ediyor. Yayınlanan son tanıtımda Tyson'ın Binnur Kaya'nın fenomen repliği 'annesinin annesinin...' sözlerini söylediği anlar dikkat çekti. Tanıtımın ardından ortaya çıkan bilgiye göre ise Tyson'ın yer aldığı bölüme bir sürpriz konuk daha katılıyor!
Tuzlu Kahve'nin Mike Tyson'lı 13. bölümü 1 Aralık'ta ekrana gelecek.
Tyson'lı bölüme Alper Kul da konuk olacak.
Alper Kul, Güldür Güldür'ün kurucu kadrosundan Ölümlü Dünya'nın Oktay'ına uzanan bir kariyere sahip.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın