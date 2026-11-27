Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Alper Kul, Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde İngilizce oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynayan sanatçı, Güldür Güldür Show'un kurucu isimleri arasında yer aldı. Şenyuva dizisinde canlandırdığı piyanist şantör Nurettin için her bölümde bir beste yaptı. Beyaz perdede en çok konuşulan rolü ise Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya'daki Mermer ailesinin en büyük oğlu Oktay oldu. Binnur Kaya ise yine Ali Atay'ın yönettiği Cinayet Süsü'ndeki Asuman'la hafızalarda yer etmişti.