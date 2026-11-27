Bakanlığın açıklamasında, koruma ve güvenlik koşulları sağlanabilecek yeraltı bölümlerinin ziyaretçilere açılması için bir teşhir projesi hazırlanmasının planlandığı da belirtiliyor. Henüz kesinleşmiş bir açılış tarihi yok.
Turizmci olarak bu ihtimali çok değerli buluyorum. Bir gün ziyaretçilerin Ayasofya’nın yalnızca kubbesini değil, onu meydana getiren mühendislik bilgisini de keşfedebilmeleri, İstanbul’a bambaşka bir kültür deneyimi kazandırabilir. Hassas mekânlar için ise üç boyutlu dijital anlatımlar iyi bir alternatif olabilir.
Burada önemli bir hakkı teslim etmek istiyorum. Uzun yıllar biriken dolguların altında kalan bu tarihî mekânların, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un liderliğinde böylesine kapsamlı bir koruma çalışmasına konu edilmesini takdirle karşılıyorum. Bakanlığa, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Bilim Kuruluna, daha önceki araştırmaları yürüten bilim insanlarına, arkeologlara, mimarlara, restoratörlere ve sahada emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.
Çünkü kültürel mirası korumak, yalnızca bir binanın görünüşünü gelecek kuşaklara aktarmak değildir. O binanın nasıl yaşadığını ve nasıl ayakta kaldığını da anlamaktır.
Bir dahaki sefere Ayasofya’ya girdiğinizde elbette başınızı kaldırın ve o muhteşem kubbeye bakın. Ama bir an durup ayaklarınızın altındaki dünyayı da düşünün.
Belki de İstanbul’un en ilginç hikâyelerinden biri henüz tam olarak anlatılmadı.
Yazar Hakkında:
Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.
Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.
1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.
CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.