Bugünkü Ayasofya, İmparator Justinianus döneminde 532 ile 537 yılları arasında inşa edildi. Aynı yerde yapılan üçüncü kiliseydi. Daha sonra cami, müze ve yeniden cami olarak İstanbul’un değişen tarihine tanıklık etti.

Görünen mimarisinin ihtişamı kadar görünmeyen altyapısı da hayranlık uyandırıcı. Yapının altında ve çevresinde tuğla tonozlu dehlizler, mahzenler, suyla ilişkili yapılar, kuyular ve bir yeraltı mezarı bulunuyor.

Bunların hepsi aynı zamanda yapılmış ya da aynı amaç için kullanılmış değil. Kimileri suyu yönetmek, kimileri hava dolaşımını sağlamak, kimileri ise farklı yapıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış.

Bir yapının uzun ömürlü olmasının sırrını bazen kubbesinde değil, görünmeyen ayrıntılarında aramak gerekir.