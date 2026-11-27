Yaklaşık 14 aylık nişanlılığın ardından çift nikâh masasına oturdu. Nikâh şahitleri arasında Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yer aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Milli Takımlar Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da törende bulunduğu aktarıldı.

Paylaşılan karelerde Tuğçe Alaca, omuzları açık, korsaj detaylı, kabarık kesimli ve uzun kuyruklu beyaz saten bir gelinlik tercih etti. Saçında beyaz çiçekli bir aksesuar, elinde ise sade bir buket vardı. Yunus Akgün de siyah smokin, beyaz gömlek ve siyah papyon giydi, ceket yakasında beyaz bir çiçek detayı dikkat çekti.