Düğününden İlk Fotoğraflar Geldi: Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca Evlendi!
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Yunus Akgün, Galatasaray altyapısından yetişen milli bir futbolcu.
Akgün ile Tuğçe Alaca'nın ilişkisi 2025'te nişanla resmileşmişti.
Düğünden ilk kareler paylaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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