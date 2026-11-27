Yazısı Hiçbir Dile Benzemeyen Yaklaşık 600 Yıllık Kitap
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Yale Üniversitesi'nin Beinecke Kütüphanesi'nde, sayfaları bilinmeyen bir yazıyla dolu yaklaşık 600 yıllık bir kitap saklanıyor. Voynich el yazması diye anılan kitabın neredeyse her sayfasında bitki, yıldız ve kadın çizimleri var. Onu yazanın kim olduğu, hangi dili ya da şifreyi kullandığı bilinmiyor. Yüzyıllardır süren denemelere rağmen metin hala okunamadı.
Kitabın hemen her sayfası bilinmeyen bir yazı ve tuhaf çizimlerle dolu
Bitki, yıldız ve kadın çizimlerinden oluşan altı bölümü var
Kitap İmparator II. Rudolf'tan Wilfrid Voynich'e uzanan bir yol izledi
Kitabı okumak için yüzyıllardır yapılan denemeler sonuç vermedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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