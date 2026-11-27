Beinecke Kütüphanesi'nin kataloğunda MS 408 numarasıyla kayıtlı kitap parşömen üzerine yazılmış ve 22,5 x 16 santimetre boyutunda. Yaklaşık yüz yapraktan oluşuyor ve bazı yapraklar katlanarak açılıyor. Katlanır yapraklardan beşi iki, üçü üç, biri dört, biri altı kat genişliğinde.

Hemen her sayfada mürekkeple yapılmış, yeşil, kahverengi, sarı, mavi ve kırmızı sulu boyayla renklendirilmiş bitki ya da bilimsel çizimler var.

Katalog, kitabı şifreli bir el yazması olarak tanımlıyor. Nerede ve ne zaman yazıldığı hala tartışılıyor. Yale kataloğu kitabı soru işaretiyle de olsa Orta Avrupa'ya ve 15. yüzyılın sonuna ya da 16. yüzyılın başına tarihliyor.

Çizilen bitkilerden bazılarının Yeni Dünya'ya ait olarak tanımlanması, kitabın 1493'ten önce yazılamayacağı anlamına geliyor.