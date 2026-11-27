Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Filistin için verdiği mesaj Gazze'de karşılık buldu. Fildişi Sahilli oyuncu, Filistin bayrağı ve sembolik hareketiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çekmişti. Gazze'den gelen teşekkür ise enkazların arasındaki bir duvarda hayat buldu.