Kassoum Ouattara'nın Filistin Desteğine Gazze'den Anlamlı Karşılık
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Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Filistin için verdiği mesaj Gazze'de karşılık buldu. Fildişi Sahilli oyuncu, Filistin bayrağı ve sembolik hareketiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çekmişti. Gazze'den gelen teşekkür ise enkazların arasındaki bir duvarda hayat buldu.
Ouattara'nın portresi Gazze'de bir duvara çizildi.
Resimde Türk bayrağı ve Beşiktaş logosu da yer aldı.
Ouattara Filistin bayrağını tribünden alıp sahaya indirmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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