Mermer Ailesinin Peşine Bambaşka Bir Ekip Düşecekti: Alper Kul, Ölümlü Dünya 3 İçin Konuşulan Planı Açıkladı!
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Mermer ailesinin en büyük oğlu Oktay'a hayat veren Alper Kul, CNBC-e'de Cansu Kurtcu'nun sunduğu Cansu ile Birlikte Keyifli programının konuğu oldu. Kariyerinden babalığa uzanan samimi sohbetin bir yerinde söz Ölümlü Dünya serisine gelince, hayranların uzun zamandır merak ettiği üçüncü film meselesi de masaya yatırıldı. Alper Kul'un serinin devamı için bir dönem konuşulan sürpriz fikri anlatması, Ölümlü Dünya 3 merakını yeniden alevlendirdi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Alper Kul, Güldür Güldür'ün kurucu kadrosundan Ölümlü Dünya'nın unutulmaz Oktay'ına uzanan bir kariyere sahip.
Ölümlü Dünya'da Mermer ailesinin en büyük oğlu Oktay, Alper Kul'un en sevilen rollerinden biri oldu.
Alper Kul'un anlattığına göre Ölümlü Dünya 3 için Cinayet Süsü ekibiyle bir plan vardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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