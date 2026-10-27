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Mermer Ailesinin Peşine Bambaşka Bir Ekip Düşecekti: Alper Kul, Ölümlü Dünya 3 İçin Konuşulan Planı Açıkladı!

Mermer Ailesinin Peşine Bambaşka Bir Ekip Düşecekti: Alper Kul, Ölümlü Dünya 3 İçin Konuşulan Planı Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 09:19 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 09:20
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Mermer ailesinin en büyük oğlu Oktay'a hayat veren Alper Kul, CNBC-e'de Cansu Kurtcu'nun sunduğu Cansu ile Birlikte Keyifli programının konuğu oldu. Kariyerinden babalığa uzanan samimi sohbetin bir yerinde söz Ölümlü Dünya serisine gelince, hayranların uzun zamandır merak ettiği üçüncü film meselesi de masaya yatırıldı. Alper Kul'un serinin devamı için bir dönem konuşulan sürpriz fikri anlatması, Ölümlü Dünya 3 merakını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: CNBC Türkiye - Cansu ile Birlikte Keyifli

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Alper Kul, Güldür Güldür'ün kurucu kadrosundan Ölümlü Dünya'nın unutulmaz Oktay'ına uzanan bir kariyere sahip.

Alper Kul, Güldür Güldür'ün kurucu kadrosundan Ölümlü Dünya'nın unutulmaz Oktay'ına uzanan bir kariyere sahip.

Esenler Otogarı'nda bilet keserek geçen gençlik yıllarının ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Alper Kul, Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde İngilizce oyunlarda sahneye çıkarak mesleğini bambaşka bir dilde pekiştirdi. Türkiye'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynayan sanatçı, İnsanlar Alemi'nden Güldür Güldür Show'a uzanan projenin kurucu isimleri arasında yer aldı ve her hafta farklı bir tipe büründüğü skeçlerle ekran başındaki izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Şenyuva dizisinde canlandırdığı piyanist şantör Nurettin için her bölümde bir beste yapması, oyunculuğunun yanında müzikal yönünü de gün yüzüne çıkardı. Tiyatro oyunları ve romanlar da yazan Kul'un beyaz perdede en çok konuşulan rolü ise Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya'daki Oktay oldu.

Ölümlü Dünya'da Mermer ailesinin en büyük oğlu Oktay, Alper Kul'un en sevilen rollerinden biri oldu.

Ölümlü Dünya'da Mermer ailesinin en büyük oğlu Oktay, Alper Kul'un en sevilen rollerinden biri oldu.

Oktay karakteri, 26 Ocak 2018'de vizyona giren Ölümlü Dünya'nın en akılda kalan yüzlerinden biri haline geldi. Kiralık katillik yapan Mermer ailesinin sırrı ortaya çıkınca başlayan kaosu anlatan film, Ali Atay'ın yönetmenliği ve Feyyaz Yiğit'in de aralarında bulunduğu senarist ekibinin esprileriyle replikleri yıllar sonra bile dilden düşmeyen bir komediye dönüştü.

1 Aralık 2023'te sinemalara gelen Ölümlü Dünya 2 ise ilk üç gününde 400 bini aşkın seyirciye ulaşıp 12 günde 1 milyon barajını geçti, ardından Netflix'e de geldi. Programda seriye duyduğu sevgiyi anlatan Alper Kul, Feyyaz Yiğit'le bu projede tanıştığını belirterek 'Hayatımda en büyük şanslardan birisi' dedi.

Alper Kul'un anlattığına göre Ölümlü Dünya 3 için Cinayet Süsü ekibiyle bir plan vardı.

Alper Kul'un anlattığına göre Ölümlü Dünya 3 için Cinayet Süsü ekibiyle bir plan vardı.

Serinin geleceğine dair asıl sürpriz de sohbetin tam bu noktasında geldi. Cansu Kurtcu'nun 'Keşke 3'ü olsa' sözleri üzerine konuşan Alper Kul, serinin yapımcısı Cemal Okan'ın aklındaki fikri 'Çok güzel bir plan vardı. Cemal abi söylemişti. Cinayet Süsü ekibi Ölümlü Dünya ekibini kovalasa gibi bir fikir vardı. Muhteşem bir fikir' sözleriyle anlattı. Bu buluşma hayali boşuna değildi, çünkü 2019'da vizyona giren Cinayet Süsü de Ali Atay'ın yönetmenliğinde, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin ortak senaryosuyla, Cemal Okan'ın ortağı olduğu TAFF Pictures tarafından çekilmişti.

Uğur Yücel'in Başkomiser Emin'i, Binnur Kaya'nın Asuman'ı ve Feyyaz Yiğit'in Amerika'dan gelen suç uzmanı Dizdar Koşu'sunun Mermer ailesini kovaladığı bir senaryo, şimdilik yalnızca konuşulmuş bir fikir olarak kalıyor. Fikrin neden hayata geçmediğine dair ayrıntı vermeyen Alper Kul, 'Bir fikir ama yani olmadı' dedikten sonra 'Şu anda öyle bir gündemde bir şey yok' diyerek durumu da özetledi. Ali Atay ya da TAFF Pictures'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği için Ölümlü Dünya 3'ün çekilip çekilmeyeceği ve ne zaman çıkacağı sorusunun şimdilik bir yanıtı bulunmuyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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