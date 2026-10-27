Mermer Ailesinin Peşine Bambaşka Bir Ekip Düşecekti: Alper Kul, Ölümlü Dünya 3 İçin Konuşulan Planı Açıkladı!

Serinin geleceğine dair asıl sürpriz de sohbetin tam bu noktasında geldi. Cansu Kurtcu'nun 'Keşke 3'ü olsa' sözleri üzerine konuşan Alper Kul, serinin yapımcısı Cemal Okan'ın aklındaki fikri 'Çok güzel bir plan vardı. Cemal abi söylemişti. Cinayet Süsü ekibi Ölümlü Dünya ekibini kovalasa gibi bir fikir vardı. Muhteşem bir fikir' sözleriyle anlattı. Bu buluşma hayali boşuna değildi, çünkü 2019'da vizyona giren Cinayet Süsü de Ali Atay'ın yönetmenliğinde, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin ortak senaryosuyla, Cemal Okan'ın ortağı olduğu TAFF Pictures tarafından çekilmişti.

Uğur Yücel'in Başkomiser Emin'i, Binnur Kaya'nın Asuman'ı ve Feyyaz Yiğit'in Amerika'dan gelen suç uzmanı Dizdar Koşu'sunun Mermer ailesini kovaladığı bir senaryo, şimdilik yalnızca konuşulmuş bir fikir olarak kalıyor. Fikrin neden hayata geçmediğine dair ayrıntı vermeyen Alper Kul, 'Bir fikir ama yani olmadı' dedikten sonra 'Şu anda öyle bir gündemde bir şey yok' diyerek durumu da özetledi. Ali Atay ya da TAFF Pictures'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği için Ölümlü Dünya 3'ün çekilip çekilmeyeceği ve ne zaman çıkacağı sorusunun şimdilik bir yanıtı bulunmuyor.