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Serkan Keskin'den Ölümlü Dünya İtirafı: "Kimseyi Olmadığıma İnandıramıyorum"

Serkan Keskin'den Ölümlü Dünya İtirafı: "Kimseyi Olmadığıma İnandıramıyorum"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 10:15 Son Güncelleme: 15.10.2026 - 10:17
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Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin, KAFA TV'de Can Yılmaz'ın konuğu oldu ve yıllardır başından geçen komik bir olayı anlattı. Ali Atay'ın Ölümlü Dünya filminde tek bir sahnesi bile olmamasına rağmen herkesin onu filmde gördüğünü söylemesi, Keskin'in yıllardır başını ağrıtıyor.

Kaynak: KAFA TV

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Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si olarak Ali Atay'la yıllarca aynı sahneyi paylaştı.

Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si olarak Ali Atay'la yıllarca aynı sahneyi paylaştı.

Serkan Keskin denince çoğumuzun aklına ilk olarak Leyla ile Mecnun'daki İsmail Abi geliyor. Mecnun'u canlandıran Ali Atay'la öyle bir ikili oluşturdular ki dizinin üzerinden yıllar geçse de sahneleri hâlâ sosyal medyada elden ele dolaşıyor.

Bu dostluk dizi bitince de bitmedi tabii. Ali Atay'ın yönettiği ilk film Limonata'da başrolü Serkan Keskin'e emanet etmesi, 2024'te Exxen'in Anonim dizisinde ikilinin yeniden yan yana gelmesi hep bu uyumun devamıydı. Keskin'in özel hayatı da son yıllarda bir hayli hareketli geçti; Eylül 2024'te Meriç Aral'la evlenen oyuncu, geçen yıl oğlu Güneş'le baba olma mutluluğunu yaşadı.

Ali Atay'la bu kadar iç içe olunca, izleyicinin onu Atay'ın her projesinde görmeyi beklemesi belki de normal. Ama iş, hiç oynamadığı bir filmde onu gördüğünü söyleyenlere kadar varınca durum biraz değişiyor.

Serkan Keskin, Ölümlü Dünya'da tek bir karesi bile olmadığını ama kimseyi inandıramadığını söyledi.

Serkan Keskin, Ölümlü Dünya'da tek bir karesi bile olmadığını ama kimseyi inandıramadığını söyledi.

Söz konusu film, Ali Atay'ın yazıp yönettiği ve 2018'de vizyona giren Ölümlü Dünya. Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolde olduğu filmde Leyla ile Mecnun'dan tanıdık yüzler de olunca, izleyiciler Serkan Keskin'in de kadroda olduğunu düşünmüş. Oysa Keskin o dönem başka bir işi olduğu için filmde yer alamamış: 'Ölümlü Dünya 1 zamanı başka bir işle ilgili orada olamadım ama zaten Ali'yle birlikte olmak isterdim.'

Aradan yıllar geçse de bu yanlış anı hâlâ peşini bırakmıyor. Bu yaz bile aynı muhabbetle karşılaştığını anlatan Keskin, yaşadıklarını öyle bir anlattı ki gülmemek elde değil: ''Ölümlü Dünya filan…' diyorlar, 'Abi ben yoktum' diyorum, 'Hadi canım' diyorlar. Vallahi yoktum!' Üstelik filmde kısacık bir görüntüsü bile yok, Keskin'in deyişiyle 'Karşıdan karşıya geçen adam bile değilim, sıfır kare!'

İşin en komik kısmı ise filmin galasında yaşanmış.

Serkan Keskin'in eşi Meriç Aral, Ölümlü Dünya karmaşasını tek bir espriyle özetledi.

Serkan Keskin'in eşi Meriç Aral, Ölümlü Dünya karmaşasını tek bir espriyle özetledi.

Serkan Keskin'in anlattığına göre filmi ilk galasında izledikleri gece, salondaki herkes sanki o da filmde oynuyormuş gibi dönüp ona bakıyormuş. O geceden aklında kalan bir diğer detay ise eşi Meriç Aral'ın yaptığı ve Keskin'in çok hoşuna giden espri: 'Evet, Serkan bu filmde yok ama eskiden Cine5'te vardı ya; gözünüzü kısarak bakarsanız aradan geçiyor.'

Görünen o ki Serkan Keskin bu soruya daha çok cevap verecek, çünkü ne kadar anlatsa da ikna olan pek yok: 'Ama kimseyi inandıramıyorum, 'Biz seni gördük orada' diyorlar.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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