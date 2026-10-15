Serkan Keskin'den Ölümlü Dünya İtirafı: "Kimseyi Olmadığıma İnandıramıyorum"

Serkan Keskin denince çoğumuzun aklına ilk olarak Leyla ile Mecnun'daki İsmail Abi geliyor. Mecnun'u canlandıran Ali Atay'la öyle bir ikili oluşturdular ki dizinin üzerinden yıllar geçse de sahneleri hâlâ sosyal medyada elden ele dolaşıyor.

Bu dostluk dizi bitince de bitmedi tabii. Ali Atay'ın yönettiği ilk film Limonata'da başrolü Serkan Keskin'e emanet etmesi, 2024'te Exxen'in Anonim dizisinde ikilinin yeniden yan yana gelmesi hep bu uyumun devamıydı. Keskin'in özel hayatı da son yıllarda bir hayli hareketli geçti; Eylül 2024'te Meriç Aral'la evlenen oyuncu, geçen yıl oğlu Güneş'le baba olma mutluluğunu yaşadı.

Ali Atay'la bu kadar iç içe olunca, izleyicinin onu Atay'ın her projesinde görmeyi beklemesi belki de normal. Ama iş, hiç oynamadığı bir filmde onu gördüğünü söyleyenlere kadar varınca durum biraz değişiyor.