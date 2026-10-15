Serkan Keskin'den Ölümlü Dünya İtirafı: "Kimseyi Olmadığıma İnandıramıyorum"
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Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin, KAFA TV'de Can Yılmaz'ın konuğu oldu ve yıllardır başından geçen komik bir olayı anlattı. Ali Atay'ın Ölümlü Dünya filminde tek bir sahnesi bile olmamasına rağmen herkesin onu filmde gördüğünü söylemesi, Keskin'in yıllardır başını ağrıtıyor.
Kaynak: KAFA TV
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Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si olarak Ali Atay'la yıllarca aynı sahneyi paylaştı.
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Serkan Keskin, Ölümlü Dünya'da tek bir karesi bile olmadığını ama kimseyi inandıramadığını söyledi.
Serkan Keskin'in eşi Meriç Aral, Ölümlü Dünya karmaşasını tek bir espriyle özetledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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