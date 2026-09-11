Ali Atay'ın Yeni Sinema Filmindeki Sürpriz Kadrosu Belli Oldu: Hem Yazacak Hem Oynayacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Atay, sinemaya “Neredesin Firuze” filmindeki Firuz karakteriyle adım attı ve bu performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde yılın yardımcı erkek oyuncusu ödülünü kazandı. “Şapkadan Babam Çıktı” dizisinde canlandırdığı başarısız illüzyonist Maksut karakteriyle de akıllarda yer eden Atay, Mecnun Çınar performansıyla da Habertürk ve Radikal’in düzenlediği ödül törenlerinde yılın en iyi erkek oyuncusu seçildi.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve senaristliğe de yönelen Atay, ilk kez 2014’te “Limonata” filmiyle kamera arkasına geçti. Leyla ile Mecnun ekibinin kurduğu Leyla The Band grubunun vokalistliğini de üstlenen sanatçı, son olarak Haluk Bilginer ile “Güneye Giderken” filminde hem yönetmen hem oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor. Yol filmi türündeki yapımda Atay, ölümle yüzleşen Turgay karakterinin yolunu kesiştiren taksi şoförü Kadir’i canlandırıyor.