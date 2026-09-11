Ali Atay'ın Yeni Sinema Filmindeki Sürpriz Kadrosu Belli Oldu: Hem Yazacak Hem Oynayacak
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OGM Pictures, sinemadaki ilk projesi için kollarını sıvadı. Yapım şirketi, senaryosunu Ali Atay ve ekibinin kaleme aldığı “Köpek Balıkları” adlı komedi filmiyle beyazperdeye adım atıyor. Hazırlıkları titizlikle süren proje çekimlere yaklaşırken, oyuncu kadrosuna dair merak da giderek artıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ali Atay, TRT'de üç sezon süren Leyla ile Mecnun'daki Mecnun Çınar rolüyle geniş kitlelere ulaştı.
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Ali Atay, Güneye Giderken'in çekimlerini sürdürürken OGM Pictures'ın ilk sinema filmine de imza attı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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