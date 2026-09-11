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Ali Atay'ın Yeni Sinema Filmindeki Sürpriz Kadrosu Belli Oldu: Hem Yazacak Hem Oynayacak

Ali Atay'ın Yeni Sinema Filmindeki Sürpriz Kadrosu Belli Oldu: Hem Yazacak Hem Oynayacak

Sinema Ali Atay
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 14:57 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 15:02
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OGM Pictures, sinemadaki ilk projesi için kollarını sıvadı. Yapım şirketi, senaryosunu Ali Atay ve ekibinin kaleme aldığı “Köpek Balıkları” adlı komedi filmiyle beyazperdeye adım atıyor. Hazırlıkları titizlikle süren proje çekimlere yaklaşırken, oyuncu kadrosuna dair merak da giderek artıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ali Atay, TRT'de üç sezon süren Leyla ile Mecnun'daki Mecnun Çınar rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Ali Atay, TRT'de üç sezon süren Leyla ile Mecnun'daki Mecnun Çınar rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Atay, sinemaya “Neredesin Firuze” filmindeki Firuz karakteriyle adım attı ve bu performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde yılın yardımcı erkek oyuncusu ödülünü kazandı. “Şapkadan Babam Çıktı” dizisinde canlandırdığı başarısız illüzyonist Maksut karakteriyle de akıllarda yer eden Atay, Mecnun Çınar performansıyla da Habertürk ve Radikal’in düzenlediği ödül törenlerinde yılın en iyi erkek oyuncusu seçildi.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve senaristliğe de yönelen Atay, ilk kez 2014’te “Limonata” filmiyle kamera arkasına geçti. Leyla ile Mecnun ekibinin kurduğu Leyla The Band grubunun vokalistliğini de üstlenen sanatçı, son olarak Haluk Bilginer ile “Güneye Giderken” filminde hem yönetmen hem oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor. Yol filmi türündeki yapımda Atay, ölümle yüzleşen Turgay karakterinin yolunu kesiştiren taksi şoförü Kadir’i canlandırıyor.

Ali Atay, Güneye Giderken'in çekimlerini sürdürürken OGM Pictures'ın ilk sinema filmine de imza attı.

Ali Atay, Güneye Giderken'in çekimlerini sürdürürken OGM Pictures'ın ilk sinema filmine de imza attı.

Senaryosu Ali Atay ve ekibi tarafından kaleme alınan “Köpek Balıkları”, sürpriz isimleri buluşturan geniş bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek komedi filmi olarak 2027’de vizyona girecek. Atay, filmde senaristliğin yanı sıra başrollerden birini de üstlenecek. Hazırlıkların titizlikle sürdüğü projede çekimlerin başlamasıyla birlikte kadroya dair resmi açıklamanın da yakında gelmesi bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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